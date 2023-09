Kreuzfahrt: MS »Hamburg« steuert erstmals Saudi Arabien an

Ab Dubai über den Oman nach Saudi Arabien, Ägypten und Jordanien

Kreuzfahrt mit Landprogramm in Dubai in Jordanien kombinieren

Das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands nimmt im Frühjahr erstmals Kurs auf Saudi Arabien: Die MS »Hamburg« von Plantours Kreuzfahrten steuert gleich zwei Häfen in dem Wüstenstaat an, bleibt dabei sogar über Nacht in Jeddah.Die Kreuzfahrt ab dem 10. März 2024 beginnt in Dubai und führt über Khasab, Muscat und Salalah im Oman schließlich durch das Rote Meer nach Jeddah, wo MS »Hamburg« über Nacht in der Stadt liegt. „In Jeddah haben unsere Passagiere mit dem zweitägigen Aufenthalt viel Zeit, um in diese faszinierende Stadt einzutauchen. Jeddah ist eine Mischung aus alt und modern. Die prächtige Altstadt mit dem Basar, der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, zieht genauso in ihren Bann, wie die moderne Architektur, wo derzeit mit dem ,Jeddah Tower‘ das künftig höchste Gebäude der Welt entsteht“, erklärt Oliver Steuber, Geschäftsführer von Plantours Kreuzfahrten.Yanbu, der zweite Anlaufhafen der Kreuzfahrt in Saudi Arabien, einst wichtiger Ort der Handelsroute für Weihrauch, ist Ausgangspunkt für Ausflüge auf die Insel Baridi. Höhepunkte des Landprogramms sind Touren in ein Wüstencamp oder Tauch- und Schnorchel-Ausflüge.Über Safaga in Ägypten führt die Route zum Zielhafen nach Aqaba in Jordanien, wo die Reise mit MS »Hamburg« endet. Plantours Kreuzfahrten inkludiert die Flüge ab/bis Deutschland für die Passagiere.Für diese Kreuzfahrt bietet Plantours Kreuzfahrten ergänzende Vor- und Nachprogramme an, die mit der Reise an Bord der MS »Hamburg« kombiniert werden können: Als Vorprogramm ein viertägiger Aufenthalt in Dubai oder zum Abschluss ein ebenfalls viertägiger Aufenthalt in Jordanien mit Besuch der Ruinenstadt Petra und des Toten Meeres.15 Tage, 10. März bis 24. März 2024, inklusive Flüge ab/bis Deutschland, Erstanlauf in Saudi Arabien, ab Dubai, bis Jordanien, 2.599 Euro pro Person.