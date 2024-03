Kreuzfahrt: Jetzt Antarktis-Expeditionen für 2025/26 sichern

Die Expeditionen in die Antarktis sind extrem beliebt: Deshalb veröffentlicht Swan Hellenic bereits jetzt für seine beiden neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffe alle Routen der übernächsten Antarktis-Saison 2025/26. Dann nehmen »SH Vega« und »SH Diana« auf 9- bis 20-tägigen Fahrten nicht nur Kurs auf die Antarktis, sondern auch auf Südgeorgien, die Falkland-Inseln und Kap Hoorn. Maximal 152 Gäste (»SH Vega«) und 192 Gäste (»SH Diana«) sind mit Swan Hellenic auf den Antarktis-Expeditionen unterwegs. Andere Routen führen nach Lateinamerika, entlang der Küsten Afrikas, durch das Mittelmeer oder im kommenden Sommer in die Arktis und zu Polarlichtern.startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.