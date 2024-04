Kreuzfahrt: Großsegler von Star Clippers nehmen Kurs auf Europa

Star Clippers, weltgrößter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, lässt im April drei der größten Segel-Kreuzfahrtschiffe der Welt den Atlantik passieren: Denn wenn der Frühling kommt, machen sich die Großsegler »Star Clipper«, »Star Flyer« und »Royal Clipper« wieder auf den Weg nach Europa.Den Anfang macht die »Royal Clipper«, die den Atlantik von Barbados aus überquert und nach insgesamt 16 Tagen den Hafen von Lissabon erreicht. Parallel dazu nimmt auch die »Star Flyer« Kurs auf die Hauptstadt Portugals. Wenig später kreuzt dann die »Star Clipper« den Atlantik: von Antigua geht es nach Málaga. Passagiere haben bei Star Clippers generell die Möglichkeit, bei der Atlantikpassage dabei zu sein. Die Gäste werden dabei mehr als zehn Seetage in Folge auf dem Großsegler verbringen, das unendliche Blau des Ozeans genießen sowie Delfine und Wale beobachten.Der Fünfmaster »Royal Clipper« nimmt im Anschluss an die Atlantiküberquerung Kurs von Lissabon Richtung Malta. Der Viermaster »Star Clipper« setzt seine Reise ebenfalls Richtung Malta fort, allerdings von Málaga aus. »Star Flyer« fährt dagegen über Málaga nach Rom. Die Routen der drei Großsegler führen anschließend Richtung griechischer Inseln, entlang der Amalfiküste oder der Côte d’Azur und weiter nach Cannes, Rom, Athen oder Venedig.: Bridgetown/Barbados bis Las Palmas/Gran Canaria, 14 Nächte vom 15. bis 29. März 2025, ab 2.140 Euro in der Außenkabine inklusive voller Verpflegung.betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74).