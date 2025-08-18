Kreuzfahrt: Erstmals ab Hamburg auf die Kapverdischen Inseln und zurück

Deutschlands kleinstes Kreuzfahrtschiff, MS »Hamburg«, nimmt ab und bis Hamburg mit einer 36-tägigen Kreuzfahrt Kurs auf die Kapverdischen Inseln

Kein anderes Kreuzfahrtschiff auf dem deutschen Markt hat ein intensiveres Programm für die Kapverdischen Inseln.

Ausflüge in Portugal und Marokko sowie Fahrt auf dem Guadalquivir bis Sevilla

MS »Hamburg«: Intensives Programm auf den Kapverdischen Inseln

MS »Hamburg«, das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands mit Platz für 400 Gäste, startet im November 2025 ab und bis Hamburg erstmals eine 36-tägige Kreuzfahrt zu den Kapverdischen Inseln. Nach der Fahrt durch den Ärmelkanal und Anläufen in Portsmouth und St. Malo führt die Route nach Portugal und weiter auf dem Fluss Guadalquivir bis ins Zentrum der andalusischen Hauptstadt Sevilla. Anschließend nimmt MS »Hamburg« Kurs auf Marokko und die Kanarischen Inseln Lanzarote, La Palma und El Hierro sowie gleich fünf Kapverdische Inseln – kein anderes Kreuzfahrtschiff auf dem deutschen Markt bietet ein intensiveres Programm für diese Inselgruppe.Boa Vista, Santiago, São Nicolau, Santo Antão und São Vincente stehen für die Passagiere der MS »Hamburg« auf dem Fahrplan. Die Ausflüge von plantours setzen dort Wanderungen sowie kulturelle und historische Erkundungen. Außerdem lernen die Gäste in Workshops die herzhafte Küche der Inselgruppe vor Afrika kennen.Nach den Kapverdischen Inseln steuert MS »Hamburg« ein zweites Mal die Kanarischen Inseln an, mit Besuchen von Teneriffa und Gran Canaria. Die Route führt anschließend weiter über Madeira, Nordspanien und Frankreich zurück nach Hamburg.Ab und an Hamburg, 36 Tage, vom 01. November bis 06. Dezember 2025 inklusive Verpflegung ab 4.999 Euro.zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Bremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.