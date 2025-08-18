Kreuzfahrt: Erstmals ab Hamburg auf die Kapverdischen Inseln und zurück

- Deutschlands kleinstes Kreuzfahrtschiff, MS »Hamburg«, nimmt ab und bis Hamburg mit einer 36-tägigen Kreuzfahrt Kurs auf die Kapverdischen Inseln
- Kein anderes Kreuzfahrtschiff auf dem deutschen Markt hat ein intensiveres Programm für die Kapverdischen Inseln.
- Ausflüge in Portugal und Marokko sowie Fahrt auf dem Guadalquivir bis Sevilla
- MS »Hamburg«: Intensives Programm auf den Kapverdischen Inseln
Nach den Kapverdischen Inseln steuert MS »Hamburg« ein zweites Mal die Kanarischen Inseln an, mit Besuchen von Teneriffa und Gran Canaria. Die Route führt anschließend weiter über Madeira, Nordspanien und Frankreich zurück nach Hamburg.
Kreuzfahrt „Von Hamburg zu den Kanaren und Kapverden und zurück nach Hamburg“ mit MS »Hamburg«: Ab und an Hamburg, 36 Tage, vom 01. November bis 06. Dezember 2025 inklusive Verpflegung ab 4.999 Euro.
Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de
plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Bremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.