Kölscher Karneval auf Fluss-Kreuzfahrtschiff auch 2026
„Bläck Fööss“, „Paveier“ und „Filue“ sowie Comedian Bernd Stelter an Bord
Die Themen-Kreuzfahrt zum Karneval mit der »Lady Diletta« im November 2026 ist ab sofort buchbar. Noch bis zum Monatsende gewährt plantours einen attraktiven Frühbucherrabatt.
Reisebeispiel Fluss-Kreuzfahrt mit »Lady Diletta«
„Kölscher Karneval an Bord“ mit „Bläck Fööss“, „Paveier“, „Filue“ und Bernd Stelter: An/ab Köln mit Königswinter und Koblenz, vier Tage, vom 5. bis 8. November 2026, inklusive Verpflegung und Live-Konzerten, ab 581 Euro.
Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de
plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.