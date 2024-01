Expeditions-Kreuzfahrten rund um Island für Einzelreisende

Zum Jahresauftakt legt Iceland ProCruises mit doppelter Kraft ab: Auf den neuntägigen Umrundungen Islands und für zwei Fahrten nach Grönland mit dem kleinen Expeditions-Kreuzfahrtschiff SEAVENTURE kommen Einzelreisende günstig an Bord. Der bei Kreuzfahrten übliche Einzelkabinenzuschlag entfällt.„Diesen Vorteil bieten wir jetzt sowohl Einzelpersonen als auch Gruppenreisenden und Freundeskreisen an“, erklärt Ann-Cathrin Bröcker von Iceland ProCruises. „Unsere Erfahrung zeigt, dass speziell unsere Seereisen um die größte Vulkaninsel der Welt auch bei alleinreisenden Gästen sehr beliebt sind und sich wegen des Programms an Land und an Bord sehr eignen.“Gleichzeitig gelten zum Jahresbeginn bei Iceland ProCruises attraktive Tarife für frühe Buchungen: Noch bis Ende Februar 2024 sind Preisvorteile bis zu 20 Prozent auf die Kabinenpreise möglich.Die SEAVENTURE ist eines der beliebtesten Expeditionsschiffe auf dem deutschen Markt, konzipiert für Fahrten in polaren Regionen und mit der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe ausgestattet. Zusätzlich sind Anlandungen mit den 14 bordeigenen Zodiacs möglich, um auch entlegene Buchten oder kleinere Häfen Islands und Grönlands zu erkunden.dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten. Mit dem wendigen Schiff SEAVENTURE (164 Gäste) werden regelmäßige Island-Umrundungen mit vielen Häfen sowie Anlandungen mit Expeditionscharakter angeboten. Dazu kommen weitere Seereisen nach Grönland. Das Expeditionsschiff SEAVENTURE, die ehemalige MS BREMEN, ist für Fahrten in polaren Regionen konzipiert und mit der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe ausgestattet. Ein isländisches Expeditionsteam macht die Passagiere mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut. Das Schiff wird mit emissionsarmem Marinedieselöl (0,1% Schwefelgehalt) angetrieben.