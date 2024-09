Expeditions-Kreuzfahrt: Neues Programm für Lateinamerika

Sehen, was andere nicht sehen: Getreu dem Motto der Reederei Swan Hellenic nimmt das neue Expeditions-Kreuzfahrtschiff »SH Vega« in den Jahren 2025 und 2026 mit vier unterschiedlichen Routen Kurs auf Lateinamerika. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es Orte mit einer größeren Biodiversität: Die Regionen an den Küsten punkten zudem mit seltenen Wildtieren und Orten, die schwer zugänglich sind und daher kaum besucht werden. Das gilt nicht für die wendigen Schiffe von Swan Hellenic. Mit der weltweit modernsten Flotte von Fünf-Sterne-Expeditionsschiffen können auch abgelegene Orte angefahren werden. So liegen auf den vier verschiedenen Routen von »SH Vega« unter anderem die südlichste Stadt der Welt, Ushuaia in Argentinien, Chiles Nationalpark Torres del Paine, der Darien Dschungel zwischen Panama und Kolumbien, die trockenste Wüste weltweit, Atacama in Chile, sowie die größte Artenvielfalt der Welt in Ecuador.»SH Vega«, Kreuzfahrt von Chile nach Peru, von Valparaiso (Chile) bis Callao/Lima (Peru), neun Nächte, 27. März bis 5. April 2024, 5.380 Euro pro Person (Außenkabine).startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.