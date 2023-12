Costa Kreuzfahrten startet All Inclusive

Costa startet das neue Kreuzfahrtjahr mit unschlagbaren All Inclusive-Angeboten. Ab sofort und bis zum 29. Februar 2024 können Seefahrer Ihren Traumurlaub im Mittelmeer, in Nordeuropa und in der Karibik zum Sonderpreis buchen. Die Angebote beinhalten Vollpension, Getränkepaket, Trinkgeld an Bord, Kids & Teens gratis (auf den meisten Abfahrten) und Fly & Cruise (für ausgewählte Kreuzfahrten).: Im Mittelmeer lässt das Routen-Angebot von Costa keine Wünsche offen. Für die Gäste stehen spannende Routen im westlichen und östlichen Mittelmeer, unter anderem ab Savona, Venedig, Catania oder Istanbul auf dem Programm. Dazu Metropolen wie Barcelona, Athen und Rom, Insel-Highlights wie Sizilien, Korsika, Mallorca und Ibiza oder malerische Städte und Buchten in Kroatien, Montenegro und Griechenland sind im Programm.: Für Nordeuropa-Freunde gibt es im Sommer 2024 umfangreiche und einzigartige Kreuzfahrt-Angebote ab Hamburg und Kiel. Von der Hansestadt aus steuert die Costa Favolosa auf ihren langen Kreuzfahrten Island, Grönland, Großbritannien oder die Lofoten/Nordkap an. Die Costa Diadema hingegen nimmt mit einwöchigen Kreuzfahrten Kurs auf Kopenhagen und die norwegischen Fjorde.: Den Winter zum Sommer macht die Costa Fascinosa in der Karibik. Ab La Romana/Santo Domingo heißt es 14 Tage lang Inselhopping und Badespaß vom Feinsten – Flüge mit Condor inklusive.Frankreich, Spanien, und Italien mit der Costa Smeralda, 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Savona, pro Person ab 699 Euro*Kopenhagen und norwegische Fjorde mit der Costa Diadema, 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Kiel, pro Person ab 999 Euro**Karibik mit der Costa Fascinosa, 16 Tage / 14 Nächte ab/bis La Romana/Santo Domingo, pro Person ab 2.499 Euro***Buchen können Kreuzfahrer ihre Traumreise im Reisebüro, bei Costa Kreuzfahrten unter +49 (0)40 570 12 13 16 oder auf www.costakreuzfahrten.de Emmi Ünsal, Communication Manager Deutschland, Costa Kreuzfahrten | emmilucia.uensal@de.costa.it | + 49 40 30239502