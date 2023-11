China-Rundreisen: Jetzt auch ohne Visum möglich

Bavaria Fernreisen, Deutschlands Spezialist für Rundreisen durch China, erweitert das Programm. Ab sofort sind gleich sechs unterschiedliche Varianten für Urlaube im Reich der Mitte möglich. Die Bandbreite reicht von der neuntägigen Tour mit Peking, Tokio und Shanghai über verschiedene Rundreisen, die mit Besuchen in Tibet und Japan oder auch einer Fluss-Kreuzfahrt auf dem Yangtze kombiniert werden können.Großer Vorteil: Die China-Rundreisen in Kombination mit Japan sind speziell konzipiert, sodass das ansonsten notwendige Visum für die Einreise nach China entfällt.„Top-Metropolen Asiens“, 9 Tage mit Übernachtungen in 3- und 4-Sterne-Hotels in Peking, Tokio und Shanghai, Yangtze-Kreuzfahrt, umfangreichem Ausflugspaket mit Terrakotta-Armee und Großer Mauer, Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug, Flügen ab/bis Deutschland (nach Peking, ab Shanghai), deutschsprechende Reiseleitung, ab 1.399 Euro pro Person.), gegründet 1986, hat sich zu einem der führenden Reiseveranstalter für Rundreisen entwickelt. Als Marktführer für Chinareisen hat Bavaria Fernreisen diese Destination im deutschsprachigen Raum aufgebaut und zu einer festen Größe am Markt positioniert. Heute bietet das Unternehmen weltweite Rund- und Erlebnisreisen sowie Sondergruppenreisen an. Der Erfolg basiert auf hohen Qualitätsstandards bei allen Reisen und der Fachkompetenz der Mitarbeiter, die ihre Reiseziele aus eigener Anschauung und Erfahrung kennen.