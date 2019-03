Bremerhavens Hotel The Liberty ermöglicht “Reisen für Alle“

Als erste Stadt Deutschlands ist Bremerhaven mit dem Siegel „Reisen für Alle“ ausgezeichnet worden. Die Zertifizierung durch das DSFT (Deutsches Seminar für Tourismus und gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft) kennzeichnet barrierefreie Einrichtungen. Mit dabei das neue Hotel The Liberty im Herzen der Bremerhavener Havenwelten. „Wir wollen nicht nur barrierefreies Reisen ermöglichen, sondern durch den Zusammenschluss innerhalb der Stadt noch mehr gemeinsame Angebote schaffen“, so Direktorin Cornelia Meyer.Vom Hotel The Liberty aus sind die touristischen Hauptattraktionen der Seestadt, wie das Auswandererhaus, das Klimahaus, das Deutsche Schifffahrtsmuseum oder der Zoo am Meer direkt zu erreichen. Das Hotel selbst ist barrierefrei, auch die Bar „New York“ in der Penthouse-Etage mit Blick auf den Hafen in Richtung Nordsee hat die Zertifizierung erhalten.Telefon: 0471 – 90 2 240– Bremerhavens neues Themenhotel im Herzen der Havenwelten, direkt am Deutschen Auswandererhaus, dem faszinierenden Klimahaus und dem Zoo gelegen, setzt neue Maßstäbe in der Seestadt. Die thematische Anbindung an das Deutsche Auswandererhaus und New Yorks Freiheitsstatue als Namensgeberin spiegeln sich in allen 98 Zimmer und Suiten wider. Ebenfalls einzigartig in der Seestadt sind das Restaurant Mulberry Street sowie im Penthouse die NEW YORK BAR, die als angesagtester Treffpunkt Bremerhavens gilt. Das zur Hamburger Raphael-Gruppe zählende 4-Sterne-Superior-Haus bietet perfekte Aussichten über den historischen Hafen hinaus in Richtung Nordsee.Diesind eine kleine Hotelgruppe mit lauter Perlen: Acht in Hamburg, eines in Schwerin und eines in Bremerhaven. Die Spannweite der unterschiedlichen Häuser reicht von modern und lebendig bis zur feinen Adresse mit eleganter Ausstrahlung. Dabei ist jedes Haus eine Persönlichkeit mit eigenständigem Charakter, der mit dem jeweiligen Standort harmoniert. Komfort zu maßvollen Preisen vereint mit herzlichem Service ist das Markenzeichen der Gruppe. Alle Raphael Hotels sind im Privatbesitz. Vier Häuser gehören der weltweiten Best Western Hotel-Kooperation an.Hotel THE LIBERTY (4-Sterne Superior), BremerhavenHotel City House (4-Sterne), Hamburg- St. GeorgRomantik Hotel Das Smolka (4-Sterne), Hamburg-EppendorfBest Western Plus Hotel St. Raphael (4-Sterne), Hamburg-St. GeorgBest Western Seehotel Frankenhorst (4-Sterne), SchwerinBest Western Raphael Hotel Altona (3-Sterne), Hamburg-AltonaBest Western Hotel Hamburg International (3-Sterne), Hamburg-HammRaphael Hotel Wälderhaus (3-Sterne), Hamburg-WilhelmsburgHotel Stella Maris (3-Sterne), Hamburg-LandungsbrückenHotel Central (2-Sterne), Hamburg-Altona