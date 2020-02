Bavaria Fernreisen: Premiere für Holi Festival in Indien

Das weltbekannte Holi Festival in Indien ist das Ziel einer völlig neuen Gruppenreise mit Bavaria Fernreisen im Frühjahr 2021. Das mehrtägige indische Frühlingsfest „der Farben“ ist dabei Teil einer faszinierenden Rundreise in Kleingruppen. Die maximal 15 Gäste wohnen dabei nicht nur in exklusiven Hotels und Heritage-Häusern, sondern gehen gemeinsam auf Tiger-Safari im Nationalpark, erkunden Dehli per Fahrrad-Rikscha oder essen landestypisch bei indischen Familien.Geschäftsführer Dieter Werner: „Mehr Eindrücke Indiens als bei dieser 17-tägigen Rundreise kann man nicht sammeln und lernt zudem ganz andere Seiten dieses besonderen Reiselandes kennen. Meine Favoriten sind neben dem farbenfrohen Holi Festival und dem Besuch des Taj Mahal, das Wüstencamp und die Zugfahrt.“ Yoga und der Besuch eines typischen Bollywood Kinos sowie eine Jeeptour über die Dünen von Dechu runden das Programm ab. Zur Premiere bietet Bavaria Fernreisen diese Rundreise in einer Kleingruppe inklusive Vollpension und Direktflügen mit Lufthansa ab 3.099 Euro an., gegründet 1986, hat sich zu einem der führenden Reiseveranstalter für Rundreisen entwickelt. Als Marktführer für Chinareisen hat Bavaria Fernreisen diese Destination im deutschsprachigen Raum aufgebaut und zu einer festen Größe am Markt positioniert. Heute bietet das Unternehmen weltweite Rund- und Erlebnisreisen sowie Sondergruppenreisen an. Der Erfolg basiert auf hohen Qualitätsstandards bei allen Reisen und der Fachkompetenz der Mitarbeiter, die ihre Reiseziele aus eigener Anschauung und Erfahrung kennen.