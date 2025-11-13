Kontakt
Als einziger Reiseveranstalter: Bavaria Fernreisen mit Ski-Urlauben in Kasachstan inklusive Flug

Ski-Urlaub inklusive Flug ab Deutschland, Hotel, Skipass und Liftfahrten

Als einziger Anbieter Deutschlands ermöglicht Bavaria Fernreisen, Deutschlands Marktführer für Rundreisen durch mehr als 30 Länder, ab sofort Ski-Urlaube als Pauschalreise in Kasachstan. Die Skigebiete des zentralasiatischen Landes liegen auf einer Höhe von 2.000 bis zu mehr als 3.000 Metern mit einer Schneedecke von durchschnittlich 150 cm.

Für das Ski-Abenteuer in Kasachstan mit 45 Pistenkilometern und 35 Skiliften inkludiert Bavaria Fernreisen nicht nur den Flug ab/bis Frankfurt mit Air Astana nach Almaty, sondern auch die Skipässe, Liftfahrten und die Skiausrüstung vor Ort. Besucht werden drei verschiedene Skigebiete mit Übernachtungen in renommierten Resorts. Auch eine eigene Skiausrüstung kann kostenfrei bei Air Astana mitgebracht werden, Skikurse oder Moonbike-Touren sind ebenfalls buchbar.

Ski-Abenteuer Kasachstan: 6 Tage Kasachstan inklusive Flug ab/bis Frankfurt, Skipässe und Liftfahrten sowie Übernachtungen mit Frühstück, ab 1.599,- Euro pro Person.

Weitere Informationen:       www.bavaria-fernreisen.de
                                 
BAVARIA FERNREISEN (BAV), gegründet 1986, hat sich zu einem der führenden Reiseveranstalter für Rundreisen entwickelt. Als Marktführer für Chinareisen hat Bavaria Fernreisen diese Destination im deutschsprachigen Raum aufgebaut und zu einer festen Größe am Markt positioniert. Heute bietet das Unternehmen weltweite Rund- und Erlebnisreisen sowie Sondergruppenreisen an. Der Erfolg basiert auf hohen Qualitätsstandards bei allen Reisen und der Fachkompetenz der Mitarbeiter, die ihre Reiseziele aus eigener Anschauung und Erfahrung kennen.

 
