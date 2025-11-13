Als einziger Reiseveranstalter: Bavaria Fernreisen mit Ski-Urlauben in Kasachstan inklusive Flug
Ski-Urlaub inklusive Flug ab Deutschland, Hotel, Skipass und Liftfahrten
Für das Ski-Abenteuer in Kasachstan mit 45 Pistenkilometern und 35 Skiliften inkludiert Bavaria Fernreisen nicht nur den Flug ab/bis Frankfurt mit Air Astana nach Almaty, sondern auch die Skipässe, Liftfahrten und die Skiausrüstung vor Ort. Besucht werden drei verschiedene Skigebiete mit Übernachtungen in renommierten Resorts. Auch eine eigene Skiausrüstung kann kostenfrei bei Air Astana mitgebracht werden, Skikurse oder Moonbike-Touren sind ebenfalls buchbar.
Ski-Abenteuer Kasachstan: 6 Tage Kasachstan inklusive Flug ab/bis Frankfurt, Skipässe und Liftfahrten sowie Übernachtungen mit Frühstück, ab 1.599,- Euro pro Person.
Weitere Informationen: www.bavaria-fernreisen.de
