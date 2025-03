Johanniter-Unfall-Hilfe verleiht erstmals Nachhaltigkeitspreis

Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat erstmals einen Nachhaltigkeitspreis verliehen. Insgesamt 38 innovative Projekte aus unterschiedlichen Verbandsebenen und Arbeitsbereichen der Johanniter wurden für den Wettbewerb eingereicht. Mehr als 650 Johanniterinnen und Johanniter beteiligten sich an der Abstimmung und setzten damit ein starkes Zeichen für ihr Engagement in Umwelt- und Gesellschaftsfragen.



Die Bandbreite der Einreichungen reichte von elektrischen Einsatz-Motorrädern über queere Netzwerkgruppen für Mitarbeitende bis hin zu nachhaltiger Landwirtschaft in Kambodscha und klimafreundlichen, naturnahen Kitas. Gemeinsam setzen die Johanniter damit ein starkes Zeichen für ihr Engagement in Umwelt- und Gesellschaftsfragen.



"Nachhaltigkeit ist für uns als Organisation von zentraler Bedeutung. Wir sind fest entschlossen, unsere selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Der Nachhaltigkeitswettbewerb spielt dabei eine wichtige Rolle, da er unsere Mitarbeitenden in allen Bereichen aktiviert und motiviert", betont Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe.



Im Januar 2025 wählte eine Fachjury 15 Finalisten aus, die sich durch besondere Kreativität und Wirksamkeit auszeichneten. In einer offenen Abstimmung konnten alle Johanniterinnen und Johanniter ihre Stimme für die fünf Nachhaltigkeitskategorien abgeben. Die fünf Projekte mit den meisten Stimmen wurden nun im Rahmen der Johanniter-Zukunftstage am 28. März in Berlin als "Nachhaltigkeits-Champions" ausgezeichnet.



Die Preisträger



Aus dem Handlungsfeld „Gesellschaft“ wird die Johanniter-Hochwasserhilfe des Landesverbands NRW ausgezeichnet. Aus dem Katastrophenschutzeinsatz der Johanniter nach dem Hochwasser 2021 entstand eine langfristige und nachhaltige Hilfsstruktur, die den betroffenen Menschen bis heute beim Wiederaufbau zur Seite steht – und das unter Aspekten des Klimaschutzes, Katastrophenvorsorge und sozialer Unterstützung.



Im Handlungsfeld „Mitarbeitende“ gewinnt die queere Netzwerkgruppe „JUHnique“ aus dem Regionalverband Weser-Ems. Hier wurde ein Mitarbeitendennetzwerk geschaffen, welches queere Menschen unterstützt, sie vernetzt und stärkt.



In der Rubrik „Kundinnen und Kunden“ gewinnt die Kita Lumi.Natura aus dem Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming. Die Kita ist Mitglied im „Klima-Kita-Netzwerk“ und integriert Nachhaltigkeit und Klimaschutz in jedem Aspekt ihres Alltags.



Im Handlungsfeld „Klima“ gewinnt der Regionalverband Offenbach mit seiner Kombination von Solaranlage und E-Fuhrpark für seine Regionalgeschäftsstelle.



In der Rubrik „Kosten- und Ressourceneffizienz“ liegt das Projekt des Fachbereichs Notrufdienste der Bundesgeschäftsstelle vorne. In diesem Projekt wurde gemeinsam mit einem Lieferanten für Hausnotrufgeräte daran gearbeitet, einen Weg zu finden, alte, ausrangierte Hausnotrufgeräte umweltbewusst, ressourcenschonend und sozial zu verwertstoffen.



Mit der Vergabe des Nachhaltigkeitspreises setzt die Johanniter-Unfall-Hilfe ein klares Zeichen für eine nachhaltige Zukunft und motiviert ihre Mitarbeitenden, innovative und zukunftsweisende Projekte zu entwickeln und umzusetzen.



Die Nachhaltigkeitsstrategie der Johanniter-Unfall-Hilfe



Die Johanniter-Unfall-Hilfe verfolgt eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie. Ziel ist es, das Handeln der Organisation nachweislich transparent und nachhaltig auszurichten und einen essentiellen gesellschaftlichen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft zu leisten. Der dafür gegründete Strategieausschuss Nachhaltigkeit hat mit der Dresdener Erklärung und definierten Handlungsfeldern den Grundstein gelegt. Konkrete Ziele umfassen unter anderem Klimaneutralität und umfassende Klimabilanzen (ökologische Dimension), faire Arbeitsbedingungen und nachhaltige Beschaffung (soziale Dimension) sowie nachhaltiges Kostenmanagement und Reduktion von Komplexität (ökonomische Dimension).

