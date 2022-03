Oberammergauer Passionsspiele 2022

Das Johannesbad in Bad Kohlgrub





Spieldauer: 14. Mai - 02. Oktober 2022



Vor fast 400 Jahren begann die Geschichte der Passionsspiele in Oberammergau. Die Pest wütete in vielen Teilen Europas und machte auch vor Oberammergau nicht halt.



Um dem Elend ein Ende zu setzen, beschlossen die Oberammergauer ein Gelübde abzulegen. 1633 schworen sie, alle zehn Jahre das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sofern niemand mehr an der Pest stirbt. Das Dorf wurde erhört und so spielten die Oberammergauer 1634 das erste Passionsspiel. Ihr Versprechen haben die Oberammergauer bis heute gehalten.



Die Passionsspiele 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden.



Ein äusserst besonderes Theater, spielt es in einem Rythmus von 10 Jahren und zieht weit über 500.000 Besucher aus aller Welt in das Ammergauer Tal.



Im Zeitrahmen sind 103 Vorstellungen geplant.



Mehr als 2.400 einheimische Laiendarsteller, Sänger und Musiker und somit fast die Hälfte der Dorfbewohner von Oberammergau werden in einer fünfstündigen Aufführung die Geschichte des Jesus von Nazareth auf der imposanten Freilichtbühne des Passionstheaters zu Gesicht und zu Gehör bringen.



