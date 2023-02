Gönnen – weil ich es mir verdient habe – meine Gesundheit

Ein kleines Paradies in den Ammergauer Alpen

Mein Urlaub rückt näher. Etwas ganz Besonderes soll es sein. Dazu benötige ich ein familiengeführtes 4 Sterne Superior Hotel mit gehobenem Ambiente. In den Bergen soll es sein, gerne gehe ich zum Wandern oder Radfahren. Ein Golfplatz in der Nähe wäre schön. Auch angenehm, wenn ich direkt vom Hotel in das Zentrum spazieren kann.



Mein Hauptaugenmerk lege ich dieses Jahr auf meine Gesundheit. Die ärztliche Beratung im Hotel ist mir sehr wichtig. Darauf wird meine Ernährung abgestimmt. Die Kochkünstler der Hotelküche wissen Bescheid und verstehen es ausgezeichnet, jeden Abend ein 5gängiges Menü zu zaubern, das mir ein paar Pfunde weniger garantiert.



In Gedanken bin ich schon im lauschigen Garten. Dort sehe ich mich mit Cappuccino und einem guten Buch. Qigong am Morgen kann ich mir hier gut vorstellen. Auch spüre ich schon die Yogaübungen, die nachmittags stattfinden.



Die Seite des Hotels verspricht wertvolle Treatments, z.B. Moorkuren. Es klingt aufregend, in einem weltweit einzigartigen Bergkiefern Hochmoor zu baden. Angenehme Massagen mit wertvollen Ölen werden angeboten. Ich will das alles ausprobieren.



Bei der Beauty werde ich auch vorbeischauen. Gesichtsbehandlungen mit Naturprodukten vom Team Dr. Joseph und auch die hochwertigen Kosmetikserien von Klapp interessieren mich.



Ich bin mir meiner Sache sicher, diesen Urlaub habe ich verdient. Und wie sieht es bei Ihnen aus?