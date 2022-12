Das Jahr 2023 und die Neuerungen in Bad Kohlgrub

Das Medical & Vitalrefugium "Das Johannesbad" startet im Jahr 2023 mit weiteren Gesundheitsanwendungen.



ÄRZTIN PROF. DR. DR. MED. SIMONE KRETH



Stoffwechseltherapie, Ernährungsmedizin, Immunologie



Das therapeutische Gesamtkonzept umfasst die wesentlichen Säulen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit:

Ernährung – Darmgesundheit – hormonelles Gleichgewicht – Schlaf – Stresskontrolle- Bewegung



Es kann ein kompletter Check-Up des Stoffwechsels, des Immunsystems, der Darmflora und der

Hormone durchgeführt werden.



Neben einem breiten Spektrum an physikalischen Therapien (Moorbad, Lymphdrainage, Physiotherapie, Bewegungsbad, etc.) können Sie sich ein individuelles medizinisches Konzept erstellen lassen und Ihren Aufenthalt zu einer deutlichen dauerhaften Verbesserung Ihres Gesundheitszustandes nutzen.



DIPL. PSYCHOLOGIN ASTRID WERNER



Gesprächspsychotherapie, Entspannungsverfahren, Energietherapie



Fr. Werner untersucht mittels Gesprächpsychotherapien das ­momentane Verhalten sowie die Lebenseinstellung, ausgehend von der Grundannahme der Humanistischen Psychologie, dass der Mensch sich ständig weiterentwickeln und wachsen will. Wertvolle Anregungen helfen, sich selbst zu erkennen und nach Möglichkeit Veränderungen zuzulassen.



Durch energetische Verfahren wie Bioresonanz und Klopftechniken, sowie durch Tiefenentspannungsmethoden (z.B. Progressive Relaxation) und meditative Techniken können Ängste und Blockaden gelöst und die Selbstheilung in Gang gesetzt werden.



DR. DR. MAX HÜBNER



traditionellen chinesischen Medizin, therapeutische Wirkung durch Nadelstiche, Lebensenergie des Körpers



Die älteste Therapieform der Menschheit, die das gestörte Gleichgewicht des Körpers wieder herstellt.

Dr. Dr. Hübner berät und behandelt unsere Gäste bei einer Vielzahl von Krankheitsbildern.



Yoga und Qigong werden einmal wöchentlich in Gruppen abgehalten.



Das reichhaltige Angebot nützen Gäste im "Das Johannesbad" in Kombination mit oder ohne einer Moorbadekur, die im Idealfall 3 - 4 Wochen dauert.



Für Interessierte gibt es die Möglichkeit, ein Schnuppermoorbad zu nehmen.