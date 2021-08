Handwerk trifft Innovation und Nachhaltigkeit

„Leben mit Glas“ ist das Motto der Joh. Sprinz GmbH & Co. KG. Tatsächlich gibt es kaum einen Lebensbereich, für den das Unternehmen nicht das geeignete Produkt bietet. Glasduschen, Türen, Ganzglasanlagen, Treppen, Brüstungsverglasungen, Trennwandsysteme, Küchenprodukte, Spiegel/-schränke, Sichtschutz im Garten: für jeden Bedarf ist eine qualitativ hochwertige und trendige Lösung dabei. SPRINZ liefert Glaselemente für Privathaushalte, öffentliche Gebäude, für Gewerbe und Industrie, für Innen und Außen.



Nachhaltigkeit als Gesamtkonzept



Die Firma legt bei der Herstellung großen Wert darauf, Produkte so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Deswegen sind nicht nur das Glas, sondern auch Lacke lösemittelfrei, recycelbar und frei von Schwermetallen oder kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffen.



Besonders Glas ist ein nachhaltiger Werkstoff: Es besteht zu 100% aus natürlichen Rohstoffen, die in ausreichendem Maß in der Natur vorkommen. Das Endprodukt ist deshalb ohne Qualitätsverlust unzählige Male recycelbar und dadurch sehr umweltschonend.



Kurze Transportwege und eigene Glashütte



Das Glas bezieht SPRINZ aus einer eigenen Glashütte in Deutschland. Dadurch erhalten die Gläser eine garantierte Qualität und Transportwege verkürzen sich. Die ressourcenschonende Weiterverarbeitung im SPRINZ Werk bei Ravensburg erfolgt nach hohen Umweltschutzauflagen.



Dem Glasproduzenten ist es wichtig, nachhaltige und umweltfreundliche Produkte herzustellen. Das Ziel sind hochwertig langlebige inländische Glaselemente, um Umwelt und Wirtschaft dauerhaft im Gleichgewicht zu halten. So ist es SPRINZ möglich, Umweltbewusstsein mit Zeitlosigkeit, Moderne und Qualität zu vereinen.



Innovationen aus Glas: langlebig und klimaschonend



Der Umweltschutz spielt bei SPRINZ nicht nur in allen Bereichen der Fertigung eine große Rolle: Auch die Produkte selbst sind von hoher Qualität und können über einen langen Zeitraum genutzt werden. Das spart Material, Energie und Ressourcen.



Maßgefertigtes Glas für individuelle Wünsche



Durch die 135-jährige Erfahrung in der Glasverarbeitung setzt der Hersteller einen besonderen Fokus auf Sonderanfertigungen. Neben gutem Design geht SPRINZ damit auf individuelle Kundenwünsche ein. So druckt die eigene Spezialdruckerei im Werk Ravensburg fotorealistische Motive als Unikate auf Glas. Spezielle Anforderungen wie maßgeschneiderte Duschen und Schränke, die unter Dachschrägen passen, Glasausschnitte oder andere Besonderheiten haben, gehören zum Einmaleins des Unternehmens. Geschultes Fachpersonal bietet dafür individuelle Beratung für Bauvorhaben bis hin zur gezielten Produktgestaltung von Einzelstücken.



Natürlich erfüllen die Produkte höchste Ansprüche: Auszeichnungen wie Stylepark Selected, Plus X Award, iF design award und DesignPlus sprechen für sich.

