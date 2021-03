Bunter Motivdruck als Sichtschutz in der Walk-in Dusche – auf beiden Seiten gleich schön

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG

„Leben mit Glas“ ist das Motto der Joh. Sprinz GmbH & Co. KG – und tatsächlich gibt es kaum einen Lebensbereich, für den das Unternehmen nicht das geeignete Produkt bieten kann. Duschen, Türen, Ganzglasanlagen, Treppen, Brüstungsverglasungen, Trennwandsysteme, Küchenprodukte, Spiegel/-schränke, Sichtschutz im Garten: für jeden Bedarf ist eine qualitativ hochwertige und trendige Lösung dabei. Sprinz liefert Glaselemente für Privathaushalte, öffentliche Gebäude, für Gewerbe und Industrie, für Innen und Außen.



Nachhaltige Innovationen aus Glas: langlebig und klimaschonend

Dabei ist Glas ein nachhaltiger Werkstoff, der 100% recycelbar ist und ohne Qualitätsverlust unendlich oft wiederverwendet werden kann. Es besteht fast ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, die in ausreichendem Maße in der Natur vorkommen. Die Firma SPRINZ legt bei der Herstellung großen Wert darauf, Produkte so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Deswegen ist nicht nur das Glas, sondern auch Lacke wie beispielsweise der SpriColor Lack 100% lösemittelfrei, recycelbar und frei von Schwermetallen und kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffen.



Der Umweltschutz spielt bei Sprinz nicht nur in allen Bereichen der Fertigung eine große Rolle: Auch die Produkte selbst sind von hoher Qualität und können über einen langen Zeitraum genutzt werden. Das spart Material, Energie und Ressourcen.



Maßgefertigtes Glas für individuelle Wünsche

Interessant für Ausstattungs-Fans: Neben gutem Design „von der Stange“ kann Sprinz auch Sonderwünsche erfüllen, um auf den individuellen Kunden einzugehen. So werden im Werk Ravensburg in der eigenen Spezialdruckerei fotorealistische Motive in hohen Auflagen aber auch als Unikate auf Glas gedruckt. Spezielle Anforderungen wie maßgeschneiderte Duschen und Schränke gehören zum Einmaleins des Unternehmens. Geschultes Fachpersonal bietet dafür individuelle Beratung für Bauvorhaben bis hin zur gezielten Produktgestaltung von Einzelstücken. Alle Glasprodukte werden in den hauseigenen Werken entworfen, gefertigt und veredelt.



Natürlich erfüllen auch die Produkte aus dem Katalog höchste Ansprüche: Auszeichnungen wie Stylepark Selected, Plus X Award, iF design award und DesignPlus sprechen für sich.



Erfolgreich mit langer Tradition

Die Firma Sprinz, die 2021 ihr 135-jähriges Jubiläum feiert, wurde in Ravensburg gegründet und hat ihren Firmensitz auch heute ganz in der Nähe, in Grünkraut. Das Familienunternehmen in vierter Generation ist einer der führenden Glasverarbeiter in Deutschland. Neben den innovativen Produkten sind es vor allem 380 engagierte Mitarbeiter, die hinter dem Erfolg des Traditionsunternehmens stehen. Sprinz setzt auf Qualität made in Germany und auf starke regionale Partnerschaften.