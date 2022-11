JOBLINGE Südwest: Chancengerechtigkeit und Ausbildungsplätze für jede und jeden

Die JOBLINGE gemeinnützige AG Südwest expandiert

Mit dem neuen Standort Ulm eröffnet die 5. Filiale

So erhalten noch mehr junge Menschen in der Region die Chance auf einen Ausbildungsplatz und die Fachkräftelücke wird angegangen

Fast 400.000 Fachkräfte werden laut IHK-Fachkräftemonitor in Baden-Württemberg zwischen 2022 und 2035 durchschnittlich pro Jahr fehlen. Und das, obwohl es eine Vielzahl an jungen Menschen gibt, die gerne eine Ausbildung antreten würden – aus verschiedenen Gründen aber nicht mit den Unternehmen zusammenkommen: fehlende Qualifizierung oder keine ausreichende Berufsorientierung sind nur zwei von vielen.Die gemeinnützige Initiative JOBLINGE geht genau dieses Problem in der Region Südwest an: Mit einem sechsmonatigen Programm unterstützt sie Jugendliche mit schlechten Startchancen seit über acht Jahren dabei, sich selbst einen Ausbildungsplatz zu erarbeiten. Über passgenaue Qualifizierung, ehrenamtliches Mentoring und das Bündeln der stärksten Kräfte aus Wirtschaft, öffentlicher Hand und Privatpersonen erreicht JOBLINGE überdurchschnittliche Erfolge für die Teilnehmenden – rund 73 Prozent schaffen den Sprung ins Berufsleben.Und damit ist noch nicht Schluss. Für eine möglichst nachhaltige Vermittlung begleitet JOBLINGE die Azubis auch während der Ausbildung: steht mit den jungen Menschen im Austausch und greift bei Herausforderungen ein, bevor diese eskalieren können.Diese Erfolgsgeschichte für junge Menschen wird jetzt neben zweimal in Stuttgart, in Pforzheim und in Reutlingen auch in Ulm weitergeschrieben: Mitte November startet am neuen Standort in der Stadtmitte die erste JOBLINGE-Gruppe hinein in ihre Zukunft mit konkreter Perspektive.