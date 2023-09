TechTeens wächst: ins Leipziger Land und nach Nordsachsen

Digitalisierungsinitiative TechTeens weitet Aktivität im ländlichen Raum aus

von fünf auf 12 Schulen: in Leipzig, im Leipziger Land und in Nordsachsen

Ziel: Skills im Bereich Programmierung, Webentwicklung und -design sowie Robotik schulen

für mehr digitale Teilhabe und berufliche Chancengerechtigkeit

Jugendliche für IT-Berufe begeistern, fit machen für digitale Lebens- und Arbeitswelten und so wichtige Fachkräftepotenziale aktivieren: Dafür setzt sich die Digitalisierungsinitiative TechTeens bereits seit dem Jahr 2018 ein – und hat sich mit Erfolg in Leipzig etabliert. Dank einer Förderung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus weitet das Projekt im Schuljahr 2023/2024 nun den Wirkbereich ins Leipziger Land und nach Nordsachsen aus: darunter die Oberschulen in Borna, Naunhof , Brandis, Trebsen, Torgau, Krostitz und die Goetheschule Mügeln.Vor mittlerweile sechs Jahren legte die Comparex AG, heute SoftwareOne, den Grundstein für TechTeens. Die Idee: Fachkräfte aus der IT- und Elektronikbranche unterstützen Leipziger Oberschulen als Mentor*innen und bieten – insbesondere Jugendlichen aus benachteiligten chancenschwächeren Elternhäusern – einen Zugang zu digitaler Bildung. Bis heute ist die Initiatorin SoftwareOne Deutschland GmbH als verlässliche Förder- und Mentoring-Partnerin an der Seite des Programms.Neben Fachleuten sowie HR-Experten verschiedenster Unternehmen – darunter u. a. Förderpartner Sage, Check24, Projecter GmbH, DHL Hub Leipzig, UNITE, Lamtec Leipzig GmbH & Co. KG, myhotelshop, interim group leipzig GmbH, Hays – engagieren sich auch Freelancer und Studierende für die Initiative. Aufgrund des Wachstums ist TechTeens bundesweit auf der Suche nach Unternehmen und Personen, die sich vor Ort in Leipzig, im Leipziger Land, in Nordsachsen oder auf digitalem Wege für junge Menschen einsetzen möchten. Interessierte Firmen können sich gerne per E-Mail an patricia.fedorov@joblinge.de melden.TechTeens ist ein auf Wirksamkeit in Schulen konzentriertes Projekt unter Leitung der gemeinnützigen Initiative JOBLINGE. Bei TechTeens begleiten IT- und Kreativunternehmen aus der Region – in Kooperation mit der Stadt Leipzig und unterstützt und koordiniert durch die JOBLINGE gAG Leipzig – ein Jahr lang Schüler*innengruppen der achten bis zehnten Klassen bei der Entwicklung einer digitalen Lösung.Die Vision: Digitale Teilhabe für Jugendliche, unabhängig vom familiären Hintergrund und technischem KnowHow, für mehr soziale Chancengleichheit durch Medienkompetenz und Digital Skills. Für seinen innovativen Bildungsansatz ist TechTeens mit dem Leipziger Zukunftspreis 2022 in der Kategorie „Engagiert in Leipzig“ ausgezeichnet worden. TechTeens wird gefördert durch die Stadt Leipzig und mit seiner mobilen Akademie im ländlichen Raum durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus. Als Förderpartner stehen die SoftwareOne Deutschland GmbH als Initiatorin des Programms und die Sage Group dem Projekt zur Seite.