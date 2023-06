Beirat für gemeinnützige Initiative in Bremen gegründet

In Bremen unterstützt ab sofort ein Beirat aus Wirtschaft und Politik das Wirken der gemeinnützigen JOBLINGE Initiative

Der Beirat setzt sich zusammen aus sechs Personen aus Politik und Wirtschaft

Das Ziel des Beirates: regionale Herausforderungen gemeinsam angehen, denn:

25,3 % der zwischen 20- und 35-Jährigen in Bremen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung: die Quoten stiegen in Bremen so wie nirgendwo anders in Deutschland

Gemeinsam für bessere Chancen für junge Erwachsene auf Ausbildungssuche in Bremen

Carsten Sieling: Beauftragter der Geschäftsführung bei der Arbeitnehmerkammer Bremen und Bremens früherer Regierungschef (SPD)

Marie-Luise Assmann: Referentin für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen

Kai Stührenberg: Staatsrat bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, zuständig für die Bereiche Arbeit und Europa (Die Linke)

Alexandra Werwath: Landesvorstandssprecherin, Grüne Bremen

Theresa Gröninger: CDU Bremen, Schwerpunkte Wirtschaft und Digitalisierung sowie Head of Marketing und Kommunikation bei einem Robotik-High-Tech-Startup

Daniel Westhoff: langjähriger, erfahrener JOBLINGE-Mentor und ehrenamtlicher Unterstützer, Union Investment

Der Bremer Beirat der JOBLINGE gAG Hanse hat seine Arbeit aufgenommen: Der sechsköpfige Beirat unterstützt ab sofort die gemeinnützige Initiative in Bremen bei regionalen Herausforderungen wie der hohen Jugendarbeitslosigkeit und hinsichtlich Vernetzung mit starken Partnern. Bei JOBLINGE engagieren sich Wirtschaft, Staat und Privatpersonen, um benachteiligte junge Erwachsene beim Start in Ausbildung oder Arbeit zu unterstützen.sagt Simon Busch, Managing Director der JOBLINGE gAG Hanse.JOBLINGE ist deutschlandweit in neun gemeinnützigen Aktiengesellschaften organisiert. Wie in Aktiengesellschaften üblich, sorgen Aufsichtsräte und Vorstände für Wirkung, Transparenz und soziales Kapital. Der Zwei-Städte-Staat Bremen/Bremerhaven birgt besondere soziodemographische und wirtschaftliche Herausforderungen: Jugendarbeitslosigkeit, Armut und Perspektivlosigkeit sind – verglichen mit dem bundesdeutschen Durchschnitt – in der JOBLINGE-Zielgruppe besonders hoch. So ergänzt der Bremer Beirat nun die JOBLINGE gAG Hanse und somit die Arbeit der Initiative im Norden, um diese Herausforderungen konkret anzugehen.