Ein Tag für die Karriere

Der Jobmessen-Veranstalter gibt ferner den Ratgeber „job40plus. Ein Wegweiser für erfahrene Arbeitnehmer“ heraus, in dem sich Unternehmen präsentieren, die ihre Rekrutierungsmaßnahmen auch und gezielt auf Professionals ausrichten. Interessierte Unternehmen, die in dem Buch vertreten sein möchten, können hier Mediadaten anfordern: job40plus.de/mediadaten-anfordern/

Berufstätige, die zwischen den Jobmessen fachkundigen Rat bei Umorientierung, konkreten Bewerbungsverfahren oder Jobwechsel brauchen, können sich jederzeit an das Beraternetzwerk von job40plus wenden. Anfragen an: info@job40plus.de

Neu im Angebot ist seit 2020 ein Seminar- und Workshop-Programm für Professionals zum Thema Job und Karriere: job40plus.de/seminarprogramm/

die Jobmesse für erfahrene Fach- und Führungskräfte, hat ihre Veranstaltungstermine für das Jahr 2020 bekanntgegeben. Geplant sind acht Events in sechs bundesdeutschen Städten. Hier der Überblick mit den Themenschwerpunkten:27.02.20 – München: Engineering / IT & IT-Consulting / Finance, Versicherungen & Handel26.05.20 – Stuttgart: Automobil, Luftfahrt & Maschinenbau / Baukonstruktion & Facility-Management / IT & IT-Consulting16.06.20 – Hamburg: Engineering, Energie / IT & IT-Consulting / Finance, Versicherungen & Handel09.07.20 – München: Healthcare & Gesundheitswesen (inkl. IT) / Pharma, Medizin- & Biotechnologie (inkl. IT)01.10.20. – Frankfurt: Engineering / IT & IT-Consulting / Finance, Versicherungen & Handel14.10.20 – Stuttgart: IT & IT-Consulting / Finance, Versicherungen & Handel / Pharma, Medizin & Biotechnologie16.11.20 – Hannover: IT, IT-Consulting & IT-Engineering / Maschinenbau, Elektrotechnik / Baukonstruktion & Facility-Management02.12.20 – Köln: Engineering / IT & IT-Consulting / Finance, Versicherungen & HandelBei derkönnen erfahrene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit attraktiven Arbeitgebern ins Gespräch kommen und von Angesicht zu Angesicht am Messestand oder in einer Ruhezone erste Vorstellungsgespräche führen. Seit 2010 hatbundesweit knapp 40 dieser Events durchgeführt. Angereichert wird der Messetag durch zahlreiche Serviceleistungen: Besucher können beispielsweise mit Karriereexperten die nächsten Karriereschritte besprechen und ihre Bewerbungsunterlagen unter die Lupe nehmen lassen. Ein Jurist hilft bei arbeitsrechtlichen Problemen mit Arbeitszeugnis oder Auflösungsvertrag weiter. Zudem halten Fachleute interessante Vorträge, in denen sie das Thema Job und Karriere aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.Die Jobmesse ist jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet (Einlass bis 18 Uhr, nach Vereinbarung länger). Der Eintritt beträgt 8 Euro bei Online-Frühanmeldung über www.job40plus.de/anmeldung-zum-Event bzw. 10 Euro an der Tageskasse.