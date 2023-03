aerotechnik Fahrzeugteile stellt AMG E 63 auf leichte Project 2.0-Felgen

Die AMG-Modelle sind für viele Petrolheads in der Mercedes-Szene und darüber hinaus das absolute Nonplusultra. Nicht selten sind ihre Besitzer individualistisch veranlagt und Tuning-affin. Unterstrichen wird diese These durch die hier vorgestellte Limousine: Der E 63 der aktuellen Generation W213 in der Vor-Facelift-Version kam in den Genuss einer Veredlung in Form eines hochwertigen Felgensatzes aus dem Hause Barracuda Racing Wheels.Realisiert wurde der Umbau durch die Spezialisten von aerotechnik aus dem in der Schweiz nahe der Grenze zu Deutschland gelegenen Stein am Rhein. Sie sind bekanntlich diejenigen, welche die Räder der Marken Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels herstellen. Auch den Vertrieb im Heimatland organisieren sie, während den weltweiten Vertrieb außerhalb des Alpenlandes bekanntlich das Team von JMS Fahrzeugteile aus dem schwäbischen Neckartenzlingen übernommen hat.Die Wahl für den E 63 fiel hier auf die Project 2.0-Felgen. Sie stammen aus Barracudas Ultralight Series und sind, wie dieser Name schon verdeutlicht, dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren besonders leicht. In den verbauten Dimensionen 9x21 und 10,5x21 Zoll (deep konkav) bringen sie lediglich 11,8 respektive 12 Kilogramm auf die Waage. Zugleicht besitzen die trotzdem eine beeindruckende Traglast von bis zu 875 Kilogramm. Die zugehörigen Yokohama-Bereifungen messen vorne 265/30ZR21 und hinten 295/25ZR21. An den Achsen verschraubt sind die ein Finish in klassischem Brushed Silver aufweisenden Räder mit bronzefarbenen Barracuda Racing Bolts, die eintragungsfrei einsetzbar sind. Die ergänzende Absenkung der Karosserie um etwa 40 Millimeter wurde zu guter Letzt mittels eines Tieferlegungsmoduls bewerkstelligt.Weitere Informationen gibt es bei:aerotechnik Fahrzeugteile AGHofwisenstr. 17CH-8260 Stein am RheinTel.: +41 (0) 52 / 742 00 55E-Mail: info@aerotechnik.ch

www.aerotechnik.ch Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de