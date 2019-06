Pressemitteilung BoxID: 757778 (JMS - Fahrzeugteile GmbH)

Wolfsburger Kompaktklasse-Bestseller auf Trend-Felge Tzunamee EVO

Der VW Golf ist nicht nur der Inbegriff schlechthin für die Kompaktklasse, sondern zudem auch der Begründer der bis heute sehr beliebten Hot Hatches. 1974 startete der erste GTI und lehrte seinerzeit sogar so manchen vermeintlich überlegenen Sportwagen das Fürchten. Und nachdem die Bedeutung des Labels beim Golf zwischenzeitlich abhanden gekommen war, hat es mittlerweile längst zu alter Stärke zurückgefunden. So gibt beziehungsweise gab es vom aktuellen GTI verschiedene Sonderversionen mit bis zu 310 PS Leistung. Allen gemein ist ihre Beliebtheit in der VW-Tuning-Szene.



Und so hat Barracuda Racing Wheels nun das neue Trend-Rad Tzunamee EVO für den sportlichen Golf im Programm. Es ist an den hier vorgestellten Fahrzeugen in 8,5x19 Zoll mit einer Bereifung in 225/35R19 montiert. Als besonderer Clou der silber lackierten Felgen ist die Tatsache, dass die V-förmigen Verzweigungen an den Enden der fünf Speichen jeweils gebrusht sind.



Besonders spektakulär wirken die Tzunamee EVO an dieser Stelle zudem, da sie mit Luftfahrwerken kombiniert sind, welche die Bodenfreiheit bei Bedarf auf ein Minimum verringern. Abrundend sind auf Wunsch zudem Leistungssteigerungen, Sportabgasanlagen sowie weiteres Zubehör bei JMS Fahrzeugteile – neben HS Motorsport für den Vertrieb der Barracuda-Felgen verantwortlich – erhältlich.



Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:



Instagram: barracuda.wheels

Youtube: Barracuda Racing Wheels

Facebook: Barracuda Racing Wheels Europe

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (