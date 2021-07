Veredelter Hybrid-Sportwagen: BMW i8 Coupé auf Flow Forming-Rädern

Bereits im vergangenen Jahr 2020 stellte BMW die Produktion des i8 ein. Zugegeben, das ist kaum zu glauben, schließlich wirkt der Hybrid-Sportler mit seinem futuristischen Design nach wie vor topaktuell. Aber: Seit der Markteinführung sind mittlerweile tatsächlich bereits sieben Jahre vergangen. Um die spektakuläre Optik des i8 noch weiter zu unterstreichen, greifen einige Besitzer auch gerne zu Tuning-Individualisierungen. Das unterstreicht beispielsweise dieses Coupé.Die Schweizer Spezialisten von aerotechnik Fahrzeugteile stellten es auf einen hochwertigen Radsatz der von ihnen gemeinsam mit JMS Fahrzeugteile vertriebenen Marke Barracuda Racing Wheels. An den Achsen sind die im FlowForming-Verfahren gefertigten Project 2.0-Felgen aus der „Ultralight Series“ in 9x21 sowie 9,5x22 Zoll und mit Finish in black brushed verschraubt. Die aufgezogenen Pirelli P Zero-Reifen messen 245/35ZR21 respektive 255/30ZR22.Die ergänzende Tieferlegung um 30 bis 35 Millimeter ist auf H&R-Federn zurückzuführen. Abrundend ließ der i8-Besitzer weitere Veredlungen umsetzen, etwa eine Vollvolierung in Grau und Schwarz sowie die Anbringung markanter seitlicher Carbon-Diffusor-Ansätze am Heck.Weitere Informationen unter:aerotechnik Fahrzeugteile AGHofwisenstr. 17CH-8260 Stein am RheinTel.: +41 (0) 52 / 742 00 55E-Mail: info@aerotechnik.ch

www.aerotechnik.ch