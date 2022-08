Tzunamee EVO an Toyotas kompaktem Boxer-Sportcoupé GT86

Fast genau zehn Jahre sind nunmehr vergangen, seit Toyota mit dem GT86 ein ebenso erschwingliches wie spaßiges, kompaktes Sportcoupé an den Start brachte. Es begeistert Fans und Fahrer durch sein klassisches Layout mit Saugmotor, manuellem Getriebe sowie Heckantrieb und dem daraus resultierenden puristischen Fahrverhalten. Während nun mit dem GR86 die zweite Generation in den Startlöchern steht, die aber bei uns in Europa nur für zwei Jahre und in begrenzter Auflage angeboten wird, ist auch der Vorgänger noch durchaus beliebt – nicht zuletzt in der Tuning-Szene. So wurde etwa dieses nun vorgestellte Exemplar mit einem Satz hochwertiger Barracuda Racing Wheels ausgerüstet.An den Achsen des GT86 sitzen die markant asymmetrisch gestylten und beliebten Tzunamee EVO-Leichtmetallfelgen in 8x18 Zoll. Die extrem konkaven Räder ziehen mit ihrem auffälligen Sonderfinish Flash Gold die Blicke auf sich und sind mit Continental-Reifen der Dimensionen 225/40R18 bezogen. Ergänzend erhielt der japanische Sportler eine passende Tieferlegung, die seinen dynamischen Charakter noch unterstreicht: Die Absenkung der Karosserie um vorne wie hinten circa 40 Millimeter ist einem ST X-Gewindefahrwerk zu verdanken.Last but not least bescherten die Spezialisten von JMS Fahrzeugteile einen noch kernigeren Sound: Sie installierten eine Milltek-Abgasanlage mit TÜV-Zulassung aus ihrem riesigen Tuningteile-Sortiment.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:Schulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de