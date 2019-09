Tzunamee EVO-Felgen am koreanischen Golf-Konkurrenten Kia Ceed

Schon seit Jahren stehen koranische Autohersteller nicht mehr nur für günstige Preise, sondern haben sich längst als konkurrenzfähige Alternative etabliert, die auch in Sachen Qualität überzeugen kann. Für Furore in der Kompaktklasse sorgt aktuell der Hyundai i30 N, so sehr sogar, dass man seinen kaum minder interessanten Konzern-Bruder Kia Ceed beinahe vergisst. Dessen 2018 gestarteter, dritter Generation fehlt zwar die kraftvolle Topversion, dennoch eignet sie sich ebenfalls gut für veredelnde Tuning-Umbauten. Dies beweist etwa das nun mit einem Satz hochwertiger Felgen von Barracuda Racing Wheels ausgerüstete Exemplar.An den Achsen des Fünftürers sind die trendigen Tzunamee EVO-Leichtmetallräder in den Dimensionen 8,5x19 Zoll ET40 (439 Euro) mit einer Bereifung in 225/25R19 montiert. Mit ihrem Finish in Flash Red setzen sie wie auch die der GT-Ausstattungsvariante zu verdankenden Zierstreifen an der Front und den Seitenschwellern farbige Akzente an dem im Übrigen in Schwarz lackierten Auto. Die passende Tieferlegung um 40 Millimeter an der Vorder- und 35 Millimeter an der Hinterachse ist auf ein ST-Gewindefahrwerk (899 Euro) zurückzuführen.Realisiert wurde der Umbau durch den Barracuda Racing Wheels-Stützpunkt Urban Motors in Eschweiler ( www.urban-motors.de / Tel.: +49 (0) 24 03 / 55 51 388).Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.deInstagram: barracuda.wheelsYoutube: Barracuda Racing WheelsFacebook: Barracuda Racing Wheels Europe