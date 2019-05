Tuning-Zwerg: Smart Fortwo 453 mit OZ-Leichtmetallrädern & Co.

Wer regelmäßig im vollen und engen Großstadtdschungel unterwegs und dort auch noch auf Parkplatzsuche ist, für den stellt der Smart wohl die perfekte Fahrzeugwahl dar. Wenngleich auch er im Zuge der mittlerweile zwei Modellwechsel jeweils an Länge zulegte, ist der extrem kompakte Zweitürer immer noch das kürzeste Auto, welches der Markt zu bieten hat. Optisch ruft er im Serienzustand zwar relativ wenig Begeisterung hervor, seine Attraktivität lässt sich aber schon mit ein paar simplen Veredlungen deutlich steigern. Wie dies aussehen kann, zeigen die Spezialisten von JMS Fahrzeugtechnik.Sie statteten Exemplar der aktuellen Modellgeneration 453 mit einem Satz OZ Superturismo GT-Leichtmetallfelgen der Dimension 7x17 Zoll aus. Die Vielspeichen-Felgen heben mit ihrem individuellen Finish in JMS flash colour red deutlich von der recht schlichten Lackierung des Wagens in Silber und Weiß ab und setzen so gekonnt Eyecatcher. Weitere Highlights sind die aus Carbon gefertigten Nabendeckel. Die aufgezogenen Hankook Ventus S1 Evo-Reifen messen 205/40R17.Neben der optischen Verfeinerung sorgte JMS Fahrzeugteile auch für eine Optimierung des Fahrverhaltens: Durch sein KW-Gewindefahrwerk ist der Kleinstwagen nun noch dynamischer und wendiger unterwegs. Und um akustisch ebenfalls etwas präsenter und erwachsener aufzutreten, erhielt der Smart abrundend eine Sportauspuffanlage aus dem Hause Fox.Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0Fax: +49 (0) 71 27 / 960 84 20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de