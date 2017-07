Toyota GT86-Duo auf Barracuda Shoxx-Felgen

2012 hat Toyota den Fans kleiner, sportlicher und zugleich bezahlbarer Sportcoupés wahrlich einen Gefallen getan: Nach einer Durststrecke von sieben Jahren seit dem Ende des nicht zuletzt in der Tuning-Szene beliebten Celica kam mit dem GT86 ein neuer Spaßmacher. Und das Warten hat sich gelohnt, er weiß in jedweder Hinsicht zu überzeugen und tritt auch im Tuning-Bereich in die Fußstapfen des Vorläufers.Bestes Beispiel dafür sind nun gleich zwei Exemplare, die beide mit je einem Satz Shoxx-Räder von Barracuda Racing Wheels ausgestattet wurden. Während sie am roten Fahrzeug die Dimensionen 8x19 Zoll (329 Euro), ein Finish in Bronze und eine Bereifung in 225/35R19 besitzen, kommen sie am schwarzen GT86 in Matt Black und 8x18 Zoll (299 Euro) mit 225/40R18er Bereifung zum Einsatz.Zudem ergänzt eine Tieferlegung die optische Überarbeitung der Toyota-Coupés, in beiden Fällen herbeigeführt durch ein Variante 1-Gewindefahrwerk von KW (1.079 Euro): Den ersteren, dank des werksseitigen Aero-Pakets stark verspoilerten GT86 senkt es vorne um 40 und hinten um 35 Millimeter ab, während der schwarze Fahrzeug dem Boden vorne sogar um 45 und hinten um 40 Millimeter näher kommt.Darüber hinaus gibt es bei JMS Fahrzeugteile und HS Motorsport auf Wunsch weitere Tuning-Komponenten für den GT86 wie Auspuffanlagen, Leistungssteigerungen, Bodykits oder Interieurteile. Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten Barracuda Racing Wheels-Programm gibt es direkt bei:DeutschlandJMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de HS Motorsport & Kfz Technik GbRKönigsbergerstraße 985386 Eching bei MünchenTel.: +49 (0) 89 / 37 00 17 23Fax: +49 (0) 89 / 37 00 17 26E-Mail: info@hsmotorsport.de

www.hsmotorsport.de SchweizAerotechnik Fahrzeugteile AGHofwisenstrasse 17CH-8260 Stein am RheinTel.: +41 (0) 52 742 00 55Fax: +41 (0) 52 742 00 59E-Mail: info@aerotechnik.ch