Styling für den Volvo XC60

Seit vielen Jahren gehören SUVs nunmehr bereits zu den beliebtestenFahrzeugklassen der Kunden. Folgerichtig finden sich entsprechende Baureihenoftmals weit oben in den Verkaufsstatistiken der jeweiligen Hersteller. So auch beiVolvo: Bei uns in Deutschland haben die Schweden im Jahr 2024 mit über 15.000Exemplaren bisher vom XC60 mit Abstand die meisten Einheiten abgesetzt. Dashiergezeigte Exemplar des stylischen SUVs mit dem kühlen nordischen Charme erhieltnachträglich eine veredelnde Individualisierung durch einen Satz hochwertigerCor.Speed Sports Wheels.Die in Eching bei München beheimateten Spezialisten von HS Motorsport stellten denVolvo auf einen Satz Cor.Speed Deville-Felgen. Sie füllen die großen Radkästen inden üppigen Dimensionen 9,5x22 Zoll satt aus. Gefinisht sind die sich durch zehnkraftvoll gezeichnete Speichen auszeichnenden Räder in Gunmetal. Die zugehörigePirelli-Bereifung misst 265/35R22. Ergänzend erhielt der XC60 eine Tieferlegungmittels Eibach-Federn. Sie senken die Karosserie vorne um 35 und hinten um 20Millimeter ab.Weitere Informationen bei:HS Motorsport Performance & Technik GbRKönigsbergerStr. 9D-85386 EchingTel.: +49 (0) 89 / 37 00 17 23Fax: +49 (0) 89 / 37 00 17 26E-Mail: info@hsmotorsport.de

www.hsmotorsport.de/www.hsmotorsport.com Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal„Corspeed Sports Wheels“ sowie auf dem Instagram-Profil „corspeed.sports.wheels“oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe Racing Wheels“. Erhältlich sind dieLeichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohausoder im gut sortierten Reifen-und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie alle Faktenund Preis-und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de