Sportcoupé BMW M235i auf 20-zölligen Barracuda Inferno-Felgen

BMW verbinden Autofans oft zwangsläufig mit den waschechten M-Topmodellen, im Falle des kleinen Zweier-Coupés also dem M2. Dabei kann man auch mit den zivileren Geschwistern großen Spaß haben, etwa dem zweitstärksten Modell M235i, der als M Performance-Modell sogar ebenfalls den für BMW-Anhänger wichtigsten Buchstaben im Namen tragen darf. Umso attraktiver ist dieser, wenn er auf einem Satz Barracuda Racing Wheels steht.Das Barracuda Inferno-Rad passt nicht nur optisch bestens zum sportlichen BMW-Zweitürer, sondern auch namentlich perfekt zu dessen feuerroter Lackierung. Sie verfügen über die Dimensionen 8,5x19 Zoll sowie 9,5x19 Zoll, wobei in diesem Fall an der Hinterachse Karosseriearbeiten nötig sind. Bezogen sind die Felgen im Finish gun metal polished mit Reifen der Dimensionen 225/35R19 und 245/30R19.Die zusätzlich verbauten H&R-Tieferlegungsfedern unterstreichen den dynamischen Auftritt des M235i überzeugend.Ein großes Dankeschön für die Aufnahme der Bilder gilt M.Photography ( www.facebook.com/M.Photo.Official/ ).