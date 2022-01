Spektakulär foliertes RaceChip-Showcar: Hyundai i20 N auf Shoxx-Felgen

Der Zusatzbuchstabe N breitet sich im Hyundai-Modellprogramm immer weiter aus. Nach dem i30 haben nun auch der i20 und der Kona entsprechende Versionen, außerhalb Europas gibt es ferner Veloster und Elantra als N. Diese Entwicklung dürfte Petrolheads und Performance-Fans zweifellos freuen, schließlich handelt es sich um die leistungsstarken Topmodelle. Das hier gezeigte Exemplar des i20 N erhielt eine umfangreiche Individualisierung mit unter anderem hochwertigen Barracuda Racing Wheels.An dem Umbau des kleinen Hot Hatchs zum RaceChip-Showcar waren neben dem Chiptuning-Anbieter und Barracuda respektive JMS Fahrzeugteile im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts auch Eibach sowie Schwabenfolia beteiligt. Der Wagen steht auf einem Satz Shoxx-Felgen: Die im Finish mattbronze ausgeführten Räder im JDM-Style messen rundum 8x18 Zoll. Die aufgezogene Michelin-Bereifung weist Dimension 215/40R18 auf. Die passende Absenkung der Karosserie um 35 Millimeter wurde mittels Tieferlegungsfedern herbeigeführt.RaceChip erwirkte selbstverständlich eine Leistungssteigerung. Die Kraft des 1,6-Liter-Turbo-Vierzylinders legte mit der GTS-Tuningbox um knapp 25 Prozent zu, sodass statt der 204 werksseitigen nunmehr fast 250 PS zur Verfügung stehen. Das maximale Drehmoment steigt gar von 275 auf etwa 350 Nm. Die Spezialisten von Schwabenfolia sorgten unterdessen last but not least für die auffällige Design-Vollfolierung des kraftvollen Koreaners.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de Instagram: barracuda.wheelsYoutube: Barracuda Racing WheelsFacebook: Barracuda Racing Wheels Europe