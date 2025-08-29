Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033864

JMS - Fahrzeugteile GmbH Schulstr. 28 72654 Neckartenzlingen, Deutschland http://www.racelook.de
Ansprechpartner:in Herr Jochen Schweiker +49 7127 960840
Logo der Firma JMS - Fahrzeugteile GmbH

Schwäbisches Event - Highlight: Performance Messe Part VI im Motorworld Village Metzingen

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Schwäbisches Event-Highlight: Performance Messe Part VI im Motorworld Village MetzingenEinst aus der Corona-Not geboren, etablierte sich die durch JMS Fahrzeugteileorganisierte Performance Messe als beliebtes Highlight der Tuning-Saison.Part VI des Events steigt am 6. September 2025 ab 15 Uhr, wie gewohnt imMotorworld Village Metzingen. Natürlich wird die Performance Messe daswunderschöne Areal einmal mehr in ein absolutes Paradies für Auto-und Tuning-Enthusiasten verwandeln.

Einmal mehr bietet die Messe auf 28.000 Quadratmetern Fläche spektakuläreShowcars jeder erdenklichen Art–mehr als 300 Stück nehmen dieses Mal teil. Dabeiwird es sogar spezielle Areas für JDM-Autos, Klassiker/Youngtimer und Muscle Carsgeben. Einige der Autos fungieren zugleich als Firmen-Botschafter. Denn erneutnehmen bei der Performance Messe etwa 30 namhafte Hersteller der Branche teil–mit Ständen in sechs Ausstellungshallen und im Outdoor-Bereich. Mit dabei sindBarracuda RacingWheels, KW Automotive, Breyton Wheels, Gladen Audio, SchmidtFelgen, cardiologie, Giacuzzo, Hankook, Gebhardt Automotive, OZ Racing Wheelsund viele mehr.

Ebenfalls eine liebgewonnene Tradition der Messe: der Livestream über den JMS-Youtube-Kanal (www.youtube.com/...). Sokönnen selbst Fans, die nicht persönlich vor Ort sind, das Event verfolgen. Im Streamwerden einige der Unternehmen ihre Showcars im Detail präsentieren. Zudem erfolgtdie Vorstellung der fünf Autos, die am besten abgeschnitten haben im Rahmen derFahrzeugbewertung. Bei dieser können bis zu 20 private Showcars teilnehmen.

Zu den Highlights des Rahmenprogramms gehört ferner der durch das Team vonDriftinglele veranstaltete Wettbewerbs-Dreikampf. Er besteht aus den Disziplinen„Reifen-und Felgen-Wissen“, „Öl-Viskosität schätzen“ und „dB-Lautstärke schätzen“.Zu gewinnen gibt es für die drei besten Teilnehmer Preise im Gesamtwert von 1.700Euro. Weiterer spannender Tagesordnungspunkt ist die RC Cars Driftshow von derDevils Drift Crew. Last but not least werden die aus dem TV bekannten Tuning-Profisund der erfolgreiche Youtuber LB Garage vor Ort sein.

Eine weitere Option für Veranstaltungsbesucher: Nur rund 500 Meter vomMotorworld Village ist auch das Shopping Outlet Metzingen zu finden–eines dergrößten seiner Art in ganz Europa.

Und nach dem offiziellen Veranstaltungsende um 21 Uhr ist noch lange nicht Schluss:Direkt anschließend folgt die große After-Show-Party, dieses Mal gleichfalls direkt aufdem Gelände des Motorworld Village Metzingen.

Alle weiteren Fakten zur Performance Messe Part VI am 06.09.2025 gibt es bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
Ansprechpartner: Jochen Schweiker
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0
E-Mail:info@jms-fahrzeugteile.de
www.performance-messe.de
www.jms-fahrzeugteile.de 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.