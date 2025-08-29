Schwäbisches Event - Highlight: Performance Messe Part VI im Motorworld Village Metzingen
Einmal mehr bietet die Messe auf 28.000 Quadratmetern Fläche spektakuläreShowcars jeder erdenklichen Art–mehr als 300 Stück nehmen dieses Mal teil. Dabeiwird es sogar spezielle Areas für JDM-Autos, Klassiker/Youngtimer und Muscle Carsgeben. Einige der Autos fungieren zugleich als Firmen-Botschafter. Denn erneutnehmen bei der Performance Messe etwa 30 namhafte Hersteller der Branche teil–mit Ständen in sechs Ausstellungshallen und im Outdoor-Bereich. Mit dabei sindBarracuda RacingWheels, KW Automotive, Breyton Wheels, Gladen Audio, SchmidtFelgen, cardiologie, Giacuzzo, Hankook, Gebhardt Automotive, OZ Racing Wheelsund viele mehr.
Ebenfalls eine liebgewonnene Tradition der Messe: der Livestream über den JMS-Youtube-Kanal (www.youtube.com/...). Sokönnen selbst Fans, die nicht persönlich vor Ort sind, das Event verfolgen. Im Streamwerden einige der Unternehmen ihre Showcars im Detail präsentieren. Zudem erfolgtdie Vorstellung der fünf Autos, die am besten abgeschnitten haben im Rahmen derFahrzeugbewertung. Bei dieser können bis zu 20 private Showcars teilnehmen.
Zu den Highlights des Rahmenprogramms gehört ferner der durch das Team vonDriftinglele veranstaltete Wettbewerbs-Dreikampf. Er besteht aus den Disziplinen„Reifen-und Felgen-Wissen“, „Öl-Viskosität schätzen“ und „dB-Lautstärke schätzen“.Zu gewinnen gibt es für die drei besten Teilnehmer Preise im Gesamtwert von 1.700Euro. Weiterer spannender Tagesordnungspunkt ist die RC Cars Driftshow von derDevils Drift Crew. Last but not least werden die aus dem TV bekannten Tuning-Profisund der erfolgreiche Youtuber LB Garage vor Ort sein.
Eine weitere Option für Veranstaltungsbesucher: Nur rund 500 Meter vomMotorworld Village ist auch das Shopping Outlet Metzingen zu finden–eines dergrößten seiner Art in ganz Europa.
Und nach dem offiziellen Veranstaltungsende um 21 Uhr ist noch lange nicht Schluss:Direkt anschließend folgt die große After-Show-Party, dieses Mal gleichfalls direkt aufdem Gelände des Motorworld Village Metzingen.
Alle weiteren Fakten zur Performance Messe Part VI am 06.09.2025 gibt es bei:
