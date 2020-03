Schicke Schuhe für die Audi-Ikone: 18-Zoll-Barracuda-Felgen am Topmodell des Ur-TT

Auch wenn die der TT – zumindest in der bekannten Form – einer ungewissen Zukunft entgegenblickt oder sogar nach der aktuellen Generation vor dem Ende steht: Die Ingolstädter haben mit dem als Coupé und Roadster verfügbaren Sportler eine wahre Ikone geschaffen, der ein fester Platz in den automobilen Geschichtsbüchern sicher ist und die eine riesige Fangemeinde besitzt. Ein Exemplar des mit dem 250 PS starken 3,2-Liter-VR6 ausgerüsteten Topmodells der ersten Baureihe 8N wurde nun bei den Spezialisten von JMS Fahrzeugteile veredelt.In den Radkästen des Coupés sitzen die Shoxx-Felgen von Barracuda Racing Wheels in der Dimension 8x18 Zoll mit einem Finish in Matt Bronze und Bereifungen der Abmessungen 225/40R18. Vorne wie hinten kommen sie gemäß der Vorgaben des Gutachtens in Kombination mit zentrierten 10-Millimeter-Barracuda-Distanzscheiben zum Einsatz. Trotz der recht kleinen Größe weisen die Shoxx eine erstaunlich ausgeprägte Konkavität auf. Zugleich wurde bei der Entwicklung des Rades aber auch auf eine gute Bremsen-Freigängigkeit geachtet.Ergänzend zu dem Felgensatz erhielt der Audi ein KW Variante 1-Gewindefahrwerk, welches für eine Tieferlegung des Fahrzeugs um vorne 45 Millimeter und hinten 40 Millimeter sorgt. Optional umfasst das reichhaltigen JMS-Portfolio darüber hinaus diverse weitere Veredlungs-Komponenten wie Aerodynamikteile, Auspuffanlagen, Leistungssteigerungen oder Sitze für den TT 8N.Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten Programm gibt es bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 26D-72141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de