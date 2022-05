Schicke Schuhe am Kompaktklasse-Bestseller: Golf 7 auf Shoxx-Felgen

Der VW Golf ist und bleibt das Kompaktklasse-Modell schlechthin, das sich nicht nur in seiner Heimat Deutschland, sondern auch international großer Popularität erfreut. Dieses Exemplar etwa gehört einem Besitzer aus Kroatien, der sich für seinen Fünftürer einen individuellen Touch wünschte. So erhielt der VW unter anderem einen Satz hochwertiger Leichtmetallfelgen aus dem Hause Barracuda Racing Wheels.An den Achsen sitzen nun genauer gesagt Shoxx-Räder, die in den Größen 18 bis 20 Zoll für alle gängigen Lochkreise erhältlich sind. In diesem Fall messen sie 8,5x19 Zoll, dank ihres kraftvollen Designs im JDM-Style mit fünf Doppelspeichen wirken sie am Golf jedoch mächtig wie 20-Zöller. Die aufgezogene Bereifung der Maße 225/35R19 zieht mit den weißen Beschriftungen ihrer Flanken die Blicke auf sich. Sie sorgen in Verbindung mit der Tieferlegung um etwa 40 Millimeter mittels Eibach-Federn für einen geduckten Racing-Look. Passend dazu diente als Location für das Shooting des TDI-Golf, der dank des R Line-Pakets bereits ab Werk recht sportlich auftrat, eine Rennstrecke.Realisiert wurde der Umbau durch das Team von Formula aus dem kroatischen Matulji, das als offizieller Stützpunkt für Barracuda Racing Wheels fungiert.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.deInstagram: barracuda.wheelsYoutube: Barracuda Racing WheelsFacebook: Barracuda Racing Wheels Europe