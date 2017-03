Racelook-Anbauteile und Barracuda Karizzma-Felgen für den BMW M5 F10

Während die Markteinführung der brandneuen BMW 5er-Generation G30 kurz bevor steht, werden bis zum Start des M5-Nachfolgers noch einige Monate vergehen. Folgerichtig befasst man sich bei JMS weiterhin mit der Verfeinerung des Vorgängers auf Basis des F10, der nach wie vor in jeder Lebenslage überzeugt.Die Mannen aus Walddorfhäslach montieren an der Front ihr Spoilerschwert der Racelook Exclusive Line (449 Euro), welches jedoch über keine Straßenzulassung verfügt und daher nur für den Export bestimmt ist. Selbiges gilt für das Heckdiffusorschwert, das zu einem Preis von 299 Euro zwischen den Doppelendrohren verbaut wird. Letztere messen jeweils 2x90 Millimeter und gehören zur Eisenmann-Abgasanlage samt X-Pipe (3.700 Euro). Für weitere 879 Euro installiert JMS ferner einen KW-Gewindefedersatz mit einer justierten Tieferlegung von 30 Millimetern an der Vorder- und 25 Millimetern an der Hinterachse.Nicht nur für den M5, sondern für alle F10-Modelle ist schließlich der JMS-Heckspoiler geeignet, der mit Teilegutachten geliefert wird. Nicht erhältlich ist hingegen die auf dem gezeigten M5 verbaute Variante der Barracuda Karizzma-Felge: Es handelt sich um einen Prototypen in 9x20 Zoll und 10,5x20 Zoll, welcher Ende 2017 in Serie geht.. Verfügbar ist die Karizzma aktuell in Dimensionen von 7,5x17 Zoll bis 11x19 Zoll sowie in diversen Oberflächen-Finishes.Die hochwertigen JMS-Produkte erhalten Sie im Autohaus, im gut sortierten Fachhandel oder direkt bei JMS Fahrzeugteile ( www.jms-fahrzeugteile.de ). Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 26D-72141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de