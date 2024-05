Pünktlich zum Saisonstart: Felgenkatalog 2024 von Barracuda und Cor.Speed

Der Frühling ist endlich da und damit steht wie gewohnt auch der Start der 2024erAuto- und Tuning-Saison vor der Tür. Für viele Petrolheads bedeutet ein neuesAutojahr auch den Wechsel der Radmode auf dem automobilen Schätzchen.Für alle Kurzentschlossenen, die noch nach einem Felgensatz suchen, haben dieführ hochwertige Räder bekannten Marken Barracuda Racing Wheels Europe undCor.Speed Sports Wheels Europe nun pünktlich den brandneuen Felgenkatalog2024 an den Start gebracht. Er bietet einen kompletten Überblick zu allen Designsder vielseitigen Programme mit stylischen Rädern, die zum überwiegenden Teil imgewichtssparenden Flow Forming-Verfahren gefertigt werden.Zu den absoluten Highlights des Katalogs 2024 gehören zweifellos die beidenjeweiligen Modellheuheiten. Barracuda begeistert mit der Razzer, derenspektakuläres Y-Speichen-Styling mit seinen zahlreichen raffinierten Detailsdesigngeschützt ist. Bei Cor.Speed bietet sich das ebenso edel und klassisch wiesportlich anmutende Vielspeichen-Rad Atmos insbesondere für große Luxus-Limousinen und -SUVs an.Allen Barracuda- und Cor.Speed-Felgen gemein ist, dass sie Qualität ohneKompromisse garantieren. Die große Beliebtheit der Marke Barracuda bestägigteEnde 2023 die zum zweiten Mal in Folge nach 2022 erhaltene Auszeichnung mitdem "Eurotuner Best Brands Award" in der Kategorie Felgen. Die Gewinner werdenhier im Rahmen einer Leserwahl ermittelt, sodass die Vorlieben der Petrolheadsungefiltert abgebildet sind.Wer ein Exemplar des Barracuda- und Cor.Speed-Katalogs 2024 bekommenmöchte, kann es sich kostenlos über den Onlineshop von JMS Fahrzeugteilebestellen. Übrigens: Auf den Fachhandel warten interessante Konditionen.Atemberaubende Videos von Barracuda und Cor.Speed gibt es auf den YouTube-Kanälen „Barracuda Racing Wheels“ und „Corspeed Sports Wheels“ oder interaktivauf den jeweiligen Instagram-Profil „barracuda.wheels“ und . Erhältlich sind dieLeichtmetallräder aus den umfangreichen Barracuda- und Cor.Speed-Programmenim Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es siewie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail:info@jms-fahrzeugteile.de