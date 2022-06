Power-Limousine Audi S8 auf 22-zölligen Barracuda Ultralight Project 2.0

Das Thema Leichtbau ist im automobilen Bereich von großer Bedeutung. Nicht zuletzt gilt dies für den Bereich der ungefederten Masse, sprich Bremsanlagen, Felgen und Co. Vor allem an dieser Stelle bewirken Gewichtsreduktionen deutliche Verbesserungen der Fahrdynamik. Besonders leicht sind natürlich geschmiedete Räder, diese sind aber auch entsprechend kostspielig. Als attraktive Alternative hat sich in den vergangenen Jahren das Flow Forming-Produktionsverfahren etabliert. Es kommt auch bei den hochwertigen, an diesem Audi S8 der Baureihe D4 installierten Felgen aus dem Hause Barracuda Racing Wheels zum Einsatz.Das von einem 520 PS und 650 Nm starken Biturbo-V8 angetriebene Topmodell des Ingolstädter Luxusliners steht auf Project 2.0-Rädern aus Barracudas Ultralight Series. Die Ausnahmefelgen bringen trotz ihrer üppigen Dimensionen von 10,5x22 Zoll ET25 lediglich 12,9 Kilogramm auf die Waage. Stilistisch begeistern sie mit einer extremen Konkavität und das Finish in Schwarz mit gebürsteten Frontbereichen sorgt für einen einzigartigen Look. Die aufgezogenen Reifen messen 265/30ZR22.Dem Tuning-Konzept FFF folgend erhielt der S8 zudem eine Tieferlegung mittels eines Moduls für sein werksseitiges Luftfahrwerk sowie eine Komplettfolierung: Die Karosserie trägt eine neue Außenhaut in Grau zur Schau, welche vom FolienDuo aufgetragen wurde. Ein Dank für die Erstellung der Fotos geht an Hauckigraphy.Übrigens: Für Kunden, die sich ein noch weitreichenderes Tuning ihrer Audi-Luxuslimousine wünschen, umfasst das Programm von JMS Fahrzeugteile auch weitere Komponenten wie Leistungssteigerungen, Abgasanlagen und vieles mehr.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenE-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de Instagram: barracuda.wheelsYoutube: Barracuda Racing WheelsFacebook: Barracuda Racing Wheels Europe