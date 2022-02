Power-Kombi auf großen Fuß - Aerotechnik stellt Audi RS 6 auf 21-zöllige DeVille

Der Audi RS 6 ist zweifellos eine faszinierende Mischung aus Business- respektive Familienkombi einerseits und Hochleistungssportler andererseits. Die aktuelle Generation C8 ist mit ihrem 600 PS starken Biturbo-V8 einer der kraftvollsten Vertreter seiner Klasse. Und auch der Vorgänger C7 war mit regulär 560 PS kaum schwächer. Ein Exemplar der letztgenannten Baureihe wurde nun auf einen Satz ebenso großformatiger wie hochwertiger Cor.Speed Sports Wheels gestellt.Realisiert wurde dieser Umbau durch die Schweizer Spezialisten von Aerotechnik, die gemeinsam mit JMS Fahrzeugteile für Produktion und Vertrieb der Felgen aus dem Hause Cor.Speed sowie auch von Barracuda Racing Wheels verantwortlich zeichnen. Der RS 6 steht auf DeVille-Rädern mit Finish in Gunmetal. In den verwendeten Dimensionen 10,5x21 Zoll ET15 zeichnen sich diese durch ein extrem konkaves Design aus. Die aufgezogene Dunlop-Bereifung misst 285/30ZR21. Zudem fehlt eine passende Tieferlegung natürlich ebenfalls nicht: Ein KW Variante 3- Gewindefahrwerk senkt die Karosserie um vorne 40 und hinten 35 Millimeter ab.Aerotechnik beließ es in diesem Fall nicht bei der optischen Verfeinerung: Darüber hinaus erhielt der Audi eine Leistungssteigerung um etwa 20 Prozent, sodass der Power-Avant nun um die 670 PS generiert. Darüber hinaus bekam der 4,0-Liter-V8 einen neuen Luftfilter aus dem Hause K&N.Am gezeigten Fahrzeug nicht verbaut, aber optional ebenfalls erhältlich sind weitere Styling-Komponenten sowie andere Abgasanlagen.Weitere Informationen unter:aerotechnik Fahrzeugteile AGHofwisenstrasse 178260 Stein am RheinTel.: +41 (0) 52 / 742 00 55Fax: +41 (0) 52 / 742 00 55E-Mail: info@aerotechnik.chAtemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal „Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil „corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe Racing Wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed- Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen- und Fachhandel.Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de