Performance Messe Part VI in Metzingen: Volle Performance, volles Haus

Anfang September war es endlich so weit: Zum mittlerweile sechsten Mal fand am06.09.2025 die Performance Messe im Schwabenländle statt. Die durchJMSFahrzeugteile ins Leben gerufene und organisierte Veranstaltung hat sich längst zueinem absoluten Event-Highlight der Tuning-Szene entwickelt. Austragungsort für diePerformance Messe Part VI war wie üblich das Gelände des Motorworld VillageMetzingen.

Ab 15 Uhr stand hier alles im Zeichen der individualisierten sowie optimierten Tuning-und Motorsport-Fahrzeuge. Auf etwa 28.000 Quadratmetern in den großen Hallen undim Außenbereich gab es 250 private Showcars zu entdecken. Im Rahmen derFahrzeugbewertung hatten die Teilnehmer sogar die Chance, eine Auszeichnung zugewinnen. Als Jurymitglied und Moderator bei der Preisübergabe war dabei Maui vonden Tuning-Profis am Start. Platz 3 sicherten sich ein Mazda MX-5 NA mit Breitbau,Airride, Turbo-Motor undRechtslenker-Umbau. Auf Rang 2 landete der Opel Kadett CCity von Thomas und zum Gewinner krönte sich ein spektakulärer VW Golf 3, der mitseinem Besitzer auf Instagram unter @maride_mari zu finden ist.

Neben den privaten Autos waren wieder zahlreiche Projektfahrzeuge und Showcars 30namhafter Unternehmen zu sehen, die als Aussteller und Partner an der PerformanceMesse teilnahmen. Das Portfolio reichte von KW, Barracuda und Cor.Speed, Giacuzzosowie Milotec über BBS, Gladen Audio, HS Motorsport und Hankook bis hin zuSchmidt Felgen, Reiger sowie natürlich JMS Fahrzeugteile. Aus der Medien-undInternet-Welt waren neben Tuning-Profi Maui weitere Stars dabei, zum Beispiel derYoutuber LB Garage und Influencer wie @rs6spectrum. Das Team von Driftingleleveranstaltete einen spannenden Triathlon mit den Disziplinen „Reifen-und Felgen-Wissen“, „Öl-Viskosität schätzen“ und „dB-Lautstärke schätzen“.

Insgesamt war die Performance Messe erneut ein großer Erfolg: 2.500 Besucher ausDeutschland, Österreich und derSchweiz reisten an–ein Plus von etwa 25 Prozentgegenüber 2024! Und der beliebte Livestream über den JMS-Youtube-Kanal fehlteebenfalls nicht. Er macht die Performance Messe einzigartig und lässt sie quasi nieenden. Denn natürlich ist er über den folgenden Link auch nachträglich abrufbar: www.youtube.com/live/avkf2BBtGaQ

Schon jetzt ist zudem klar, dass es im kommenden Jahr eine siebte Auflage derPerformance Messe geben wird: Part VII findet am05.09.2026 statt.

