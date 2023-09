Performance Messe & Carshow Part IV: Erfolgreiches Mega-Event in Metzingen

Bei bestem Wetter mit hochsommerlichen Temperaturen war es am 9. September 2023 soweit: In der Motorworld Village Metzingen stieg die vierte Auflage der durch JMS Fahrzeugteile organisierten Performance Messe & Car Show. Bei Besuchern und Ausstellern herrschte nach dem Event gleichermaßen pure Begeisterung.Über 30 renommierte Aussteller zeigten in der atemberaubenden Schmiedehalle der Motorworld Village und auf dem umliegenden Freigelände Kundennähe und freuten sich über viele gute Gespräche. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei vielen Besuchern um Tuning-versiertes Fachpublikum handelte. Entsprechend positiv fiel das Fazit sämtlicher Hersteller aus. „Schön, dass wir dabei sein durften. Eine grandiose Veranstaltung mit tollen Besuchern und Ausstellern. Wir hatten sehr gute Gespräche mit Endverbrauchern und Herstellern“, sagte etwa Milotec-Geschäftsführer Fabian Erle. Jan tor Horst von Schmidt Felgen ist überzeugt: „Wir sind seit drei Jahren mit dabei und dieses Jahr war ein weiterer Schritt nach vorne. Wir hatten viele fachlich gute Gespräche vor der traumhaften Kulisse des Veranstaltungsorts.“ Auch Denis Matjasic von OZ Racing bekräftigt den Eindruck einer positiven Entwicklung des Events. Von Seiten der Medien gab es gleichfalls tolle Resonanz. Olivier Fourcade, Inhaber des WP Europresse Verlags, zeigte sich beeindruckt: „Chapeau für diese gelungene Veranstaltung in einer außergewöhnlichen Location!“Neben den Ausstellern bot die Performance Messe & Car Show Part IV diverse weitere Programm-Highlights wie einen Radwechsel-Wettbewerb, einen Rennsimulator, die AYA-Soundmeisterschaft und die After-Show-Party am Abend. Auch Prominenz fehlte nicht: So waren „Die Tuningprofis“ Charly, Maui und Kirk aus der VOX-Sendung Automobil dabei und Sängerin Madeline Willers trat live auf. Im Übrigen war Damon Paul, DJ und Producer mit circa einer Million Tiktok-Followern mit seinem bekannten Honda S2000 zu Gast. Doch im Mittelpunkt standen die Autos: Über 220 Showcars waren zu bewundern. Bei einem Show & Shine-Wettbewerb wurden die besten drei Wagen ausgezeichnet: Ein VW Polo 86C, ein VW Käfer und ein Ford Escort Cabrio. Sie wurden am Nachmittag gemeinsam mit zwei weiteren Top 5-Autos im Livestream vorgestellt. Moderiert wurde dieser erneut durch das bewährte Team Achim Stahl, Sabrina Doberstein und Jochen Schweiker. Wie gewohnt ist das Video vom Stream nachträglich über den JMS-Youtube-Kanal abrufbar ( https://youtube.com/live/jDspzfWy0rk ): Ein weiterer einzigartiger Vorteil des Events. Das wissen auch die Aussteller: „Durch den Online-Livestream haben wir auch nach der Messe regelmäßig noch neue Kundenkontakte“, erklärt Giacuzzo-Geschäftsführer Stephan Giacuzzo. Denis Matjasic von OZ und Wolfgang Fritz von KW Automotive berichten von ähnlichen Erfahrungen. Ein quasi perfektes Fazit samt Ausblick zieht Patrick Gladen von Gladen Audio: „Es war einfach genial. Ein großes Kompliment für die tolle Performance Messe. Wir sind 2024 garantiert wieder dabei!“ Denn natürlich ist jetzt schon klar, dass es auch im kommenden Jahr eine Performance Messe & Car Show geben soll. Jochen Schweiker zeigt sich absolut zufrieden: „Die Komplimente der Hersteller und Endkunden motiviert uns für die nächste Performance Messe in 2024. Ein Dank geht an alle Besucher und Hersteller für den reibungslosen Ablauf in diesem Jahr!“Weitere Informationen zur Performance Messe & Carshow Part IV gibt es auf www.performance-messe.de