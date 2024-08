Panamera GTS Sport Turismo auf Barracuda Project 2.0

Pressemitteilung Barracuda Racing Wheels EuropePanamera GTS Sport Turismo auf Barracuda Project 2.0Seit nunmehr ziemlich genau 15 Jahren wildert Porsche mit dem coupéhaftgezeichneten, fünftürigen Panamera im Revier der Power-Limousinen. Trotz seines inder ersten Generation wegen seines etwas „buckeligen“ Hecks teils noch etwaskritisierten Designs hat sich der Panamera in dieser Zeit beeindruckend erfolgreich imSegment etabliert.



Weniger überzeugt hat die Kunden hingegen wohl der in der zweitenGeneration ab2017 gefertigte Kombiartige Ableger Sport Turismo, sodass er mit demModellwechsel 2023 wieder gestrichen wurde. Schade eigentlich, sieht der ShootingBrake doch ebenfalls echt toll aus und bietet sich hervorragend als Basis für schickeTuning-Projekte an. Dies unterstreicht etwa das hier vorgestellte Exemplar desPanamera GTS, das unter anderem einen großformatigen Radsatz aus dem HauseBarracuda Racing Wheels erhielt.



Es handelt sich um die Project 2.0-Räder aus Barracudas Ultralight Series.Demetsprechend sind sie im gewichtssparenden Flow Forged-Verfahren gefertigt.Damit wiegen sie trotz ihrer XL-Dimensionen von vorne 10x22 Zoll und hinten11,5x22 Zoll nur 12,4 respektive 12,6 Kilogramm. Die zugehörige Hankook-Bereifungmisst 265/30ZR22und 315/25ZR22. Mit ihrem Finish in Black brushed setzen sieeinen deutlichen Kontrast zur Karosseriefarbe des Porsches in markantem Lila.Ergänzend erhielt der Sport Turismo eine Tieferlegung mittels eines Zusatz-Modulsfür die werksseitige Luftfederung.



Die Project 2.0 kommt mit Teilegutachten für eine einfache und problemloseEintragung in die Fahrzeugpapiere. Dabei ist sie in dieser Kombination nicht nur fürden Panamera Sport Turismo geeignet, sondern ebenso für diverse weitere Porsche-Modelle sowieauch den Audi RS e-tron GT.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „BarracudaRacing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogrammim Autohaus oder dem gut sortierten Reifen-und Fachhandel.

