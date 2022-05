OEM+ Styling für die S-Klasse: Mercedes-Benz S-Klasse W222 mit Cor.Speed Deville

„OEM+“, hinter diesem für Tuning-Newcomer nicht auf den ersten Blick einleuchtenden Kürzel verbirgt sich das Konzept, Fahrzeuge vorwiegend mit Teilen höherwertiger Modelle sowie Zubehör-Parts aus dem Portfolio des eigentlichen Fahrzeugherstellers aufzurüsten und zu individualisieren – ergänzt durch ausgewählte Komponenten aus dem Sortiment dezidierter Tuning-Anbieter. So geschehen ist es beispielsweise bei der hier abgebildeten Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe W222.Denn während die herrschaftliche Luxusklassen-Limousine einst als recht zahmes „Einstiegsmodell“ S 350 d mit Sechszylinder-Dieselmotor vom Band rollte, rüsteten es die Techniker des kroatischen Tuning-Betriebs Formula mit Originalteilen auf den Look des mächtigen V12-Biturbo-Dampfhammers AMG S 65 um.Einzig bei den Leichtmetallrädern wich Formula vom OEM-Styling ab und beheimatete in den Kotflügeln stattdessen riesige Deville-Felgen aus dem Hause Cor.Speed Sports Wheels. Die im hellen Finish Silver Brush mit – nomen est omen – gebürsteten Speichenoberflächen montierten Vielspeichenräder messen 9x21 Zoll an der Vorder- und sogar 10,5x21 Zoll an der Hinterachse. Besohlt wurden die in Deutschland von JMS Fahrzeugteile vertriebenen Cor.Speed-Felgen mit Bereifung der Dimensionen 255/35R21 und 295/30R21. Diese Kombination ist für die S-Klasse W222 mit einem Teilegutachten freigegeben.Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal „Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil „corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe Racing Wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis- und Lieferinformationen, direkt bei: JMSFahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de