Macan-Duo auf 21-zölligen Leichtmetallfelgen von Barracuda und Cor.Speed

Der Porsche Macan ist nicht nur extrem erfolgreich, sondern entwickelt sich zudem langsam aber sicher zum außergewöhnlichen Dauerbrenner. Obwohl schon seit 2014, also acht Jahren, auf dem Markt, ist ein Ende nicht in Sicht. Vielmehr gab es 2021 nochmals ein Facelift, um die Baureihe fit zu machen für die nächsten Jahre. Denn: Die Neuauflage für 2023 kommt nur rein elektrisch, sodass der bisherige Verbrenner-Macan zunächst parallel weiterläuft. Diese zwei Exemplare erhielten jeweils eine stimmige Veredlung mit hochwertigen Felgen der Schwestermarken Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels.Den grünen Macan Turbo stellte Aerotechnik aus der Schweiz auf Cor.Speed Deville-Räder in 9x21 Zoll ET35 und 10,5x21 Zoll ET20 mit Finish in Gunmetal matt. Zwecks einer perfekten Ausrichtung der Kombination unter den Kotflügeln kamen SCCDistanzscheiben zum Einsatz (vorne 15 mm / hinten 10 mm). Der zweite Wagen, ein Macan S Diesel, ist etwas älter, ein Vertreter der Ur-Version – erkennbar an den getrennten Rückleuchten statt des durchgehenden Leuchtenbands, das der Macan 2018 mit dem ersten Facelift erhielt. Der Wagen steht auf Project 2.0-Felgen aus Barracudas Ultralight Series im Finish Higloss Black Brushed Surface. Sie sind dank Herstellung im Flow Forming-Verfahren in den verwendeten Dimensionen 9x21 und 10,5x21 Zoll sehr leicht, wiegen nur 11,9 respektive 12,2 Kilogramm.Gemein sind den beiden hier verbauten Radsätzen ihre hohe Traglast von bis zu 875 Kilogramm pro Rad sowie die 265/40er und 295/35er Bereifungen. Zudem erhielten die Macans jeweils abrundend eine Tieferlegung mittels Umprogrammierung des Luftfahrwerks.Weitere Informationen unter:aerotechnik Fahrzeugteile AGHofwisenstrasse 178260 Stein am RheinTel.: +41 (0) 52 / 742 00 55E-Mail: info@aerotechnik.chJMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de