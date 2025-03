Leichtbau-Rad Summa am koreanischen Hot Hatch Hyundai i20 N

Sportliche Topmodelle mit reichlich Power und dynamischer Optik sind zumeist sehr beliebt. Auch Hyundai hat mit seinen N-Modellen große Erfolge gefeiert, insbesondere die 2017 eingeführte erste Baureihe i30 N war ein absoluter Volltreffer. Später folgten weitere Serien wie etwa der kleine Bruder i20 N. Das hiermit präsentierte Exemplar dessen zieht mit seinen Barracuda Racing Wheels die Blicke auf sich.Der Hot Hatch wurde auf einen Satz der Summa-Felgen aus Barracudas Ultralight Series gestellt. Sie sind – nicht zuletzt dank der Fertigung im Flow Forged-Verfahren – sehr leicht, wiegen in der verwendeten Größe 8x18 Zoll nur 8,7 Kilogramm. In 17 Zoll brint die Felge sogar nur Gewichte ab 7,2 Kilogramm auf die Waage. Mit ihrem Finish in Mattbronze beschert die Summa dem dunkelblauen i20 N einen deutlichen Motorsport-Touch. Alternativ ist sie zudem in Schwarz erhältlich und auf Wunsch realisiert das Barracuda-Team gegen Aufpreis sogar Sonderfarben.Bezogen sind die Summa-Felgen des Hyundais mit Pirelli P Zero-Reifen der Dimension 215/40R18. Die ergänzende Tieferlegung des Fahrzeugs um rund 35 Millimeter wurde mittels Eibach-Federn herbeigeführt.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de