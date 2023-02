Leichtbau-Felge Summa am Leichtbau-Roadster VM 77

Extrem leichtgewichtige Zweisitzer, die konsequent auf puristischen Fahrspaß ausgelegt sind, gab es in 120 Jahren Automobilbau-Geschichte nie wirklich wie Sand am Meer. Mittlerweile sind sie aber zu regelrechten Ausnahmeerscheinungen im Straßenbild geworden. Ein absoluter Klassiker dieser Gattung war der unvergessene Lotus Seven. Er wurde zwar als solcher bereits in den 1970er Jahren eingestellt, Caterham übernahm jedoch die Produktionsrechte und baut den Seven bis heute weiter. Und auch andere Hersteller fertigen oder fertigten entsprechende Roadster in der Tradition des Lotus.So handelt es sich bei dem hier vorgestellten Exemplar um einen 77, gebaut von VM aus Bergisch Gladbach. Das Auto wurde nun mit einem Satz hochwertiger Leichtmetallfelgen aus dem Hause Barracuda Racing Wheels ausgerüstet: Die Summa-Felgen stammen aus der Ultralight Series und fallen dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren passend zu dem Fahrzeuggewicht von nur 570 Kilogramm sehr leicht aus. In den verbauten Dimensionen 7,5x17 Zoll mit Vier-Loch-Anbindung wiegen sie lediglich 7,3 Kilogramm! Die aufgezogenen Hankook-Bereifungen messen vorne 205/40ZR17 und hinten 225/35ZR17.Alternativ zu dem am VM 77 gezeigten Matt Bronze ist die Summa auch in den Finishes Racing White und Matt Black Puresports erhältlich. Ganz neu ist zudem, dass das Rad nicht mehr nur in 17 Zoll (auch 8,5x17 Zoll mit Fünf-Loch-Anbindung), sondern darüber hinaus seit Ende 2022 zudem 18- und 19 Zoll-Dimensionen erhältlich ist. Während es letztere Variante ausschließlich in 8x19 Zoll mit verschiedenen Fünfer-Lochkreisen gibt, bleibt bei 18 Zoll die Wahl: 7,5x18 mit Lochkreis 4x100 beziehungsweise 4x108 oder 8x18 mit diversen Fünf-Loch-Anbindungen.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de