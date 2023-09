Japanische Roadster-Legende MX-5 auf Barracuda Summas

Er ist seit Jahrzehnten nicht aus dem Mazda-Modellprogramm wegzudenken und eines der erfolgreichsten Modelle im Segment der erschwinglichen Sportwagen: der MX-5. Seit jeher greifen die Besitzer des kleinen und wendigen Roadsters gerne zu nachträglichen Individualisierungen und Optimierungen ihres Spaßmachers. So etwa im Falle von Richard, dem Besitzer des hiermit vorgestellten Exemplars der aktuellen Generation ND. Er ist mit seinem Auto unter „Jokers_ND“ auch auf Instagram aktiv und bescherte dem Wagen eine ganze Reihe an optischen wie technischen Upgrades.Da die Gewichtsreduktion dabei im Fokus stand, entpuppte sich die Summa aus dem Felgenprogramm von Barracuda Racing Wheels als perfekte Lösung. Das dank der Herstellung im Flow Forming-Prozess extrem leichte Rad ist in der Dimension 7,5x17 Zoll an den Achsen montiert. Es bringt in dieser Größe nur 7,5 Kilogramm auf die Waage und die Wahl fiel auf das Finish Matt Bronze. Die zugehörige Bereifung misst 205/40ZR17. Die passende Tieferlegung wurde mittels eines VMAX-Gewindefahrwerks bewerkstelligt. Selbiges sorgt ebenso wie die H&R-Stabilisatoren natürlich zudem für eine noch schärfere Fahrdynamik.Optisch zieht der MX-5 die Blicke gleich mit mehreren Highlights auf sich. Zum einen wäre dies der große Aerodymanics GT-Flex-Flügel auf dem Heck. Passend dazu erhielt die Front eine sonderangefertigte Motorhaube mit zwei großen, dreigeteilten Luftauslässen. Hinzu kommen weitere Details wie Aufsätze an der Frontschürze und LED-Seitenmarkierungsleuchten sowie -Rücklichter. Nach Fertigstellung des Umbaus erhielt der Mazda eine markante Vollfolierung in mattem, dunklem Violett – als „Jokers ND“ natürlich quasi die einzig logische Wahl.Last but not least setzt der Roadster akustisch ebenfalls ein beeindruckendes Zeichen: Dank einer neuen Sportabgasanlage samt Krümmer und neuer Abstimmung der Elektronik tönt der Mazda fast schon unverschämt aus seinen beiden nun mittig platzierten Endrohren.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de