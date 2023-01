JMS meets Piecha: Generalvertrieb von Piecha Design für Jaguar F-Type und Co.

Seit mehr als 30 Jahren ist JMS Fahrzeugteile fest in der Tuning- und Veredlungs-Branche etabliert. Ein Erfolgsgarant waren dabei stets die kontinuierliche Erweiterung des Programms und exklusive Partnerschaften zum Vertrieb starker Marken. So übernahm JMS schon im vergangenen April auch den weltweiten Generalvertrieb von Komponenten aus dem Hause Piecha Design übernommen.Während diese Marke lange Zeit für eine Spezialisierung auf Mercedes-Veredlungen stand, wurde das Programm später auch um Tuning-Parts für Modelle anderer Hersteller erweitert. Besonders groß ist etwa das Portfolio für den als Coupé und Roadster erhältlichen JaguarF-Type. Zur Individualisierung von dessen Optik stehen gleich mehrere Anbauteile zur Verfügung: Die Front aller Modelle vor dem Facelift lässt sich mit einer Spoilerlippe oder Cup Wings noch sportlicher gemeinsam. Grundsätzlich für sämtliche F-Types aller Baujahre sind die Seitenschweller sowie die Heckdiffusoren und -spoiler verfügbar. Hinsichtlich der beiden letztgenannten sind sogar jeweils verschiedene Varianten erhältlich. Zu beachten ist dabei, dass der große Heckflügel nur für das Coupé geeignet ist.Um dem britischen Zweitürer einen noch satteren und kernigeren Spund zu verleihen, finden sich im Piecha-Programm abrundend Klappenauspuffanlagen mit ABE – sowohl für die V6- als auch die V8-Motorisierungen ohne Ottopartikelfilter (OPF). Für die Endrohre steht dabei wahlweise ein schwarzes oder ein poliertes Edelstahl-Finish zur Wahl.Um den äußerlichen Auftritt des Jaguar-Sportwagens noch dynamischer und individueller zu gestalten, offeriert JMS Fahrzeugteile Tieferlegungen mittels Gewindefedern oder -fahrwerken (in Zusammenarbeit mit KW Automotive) und hochwertige Felgen. An den gezeigten F-Types sind beispielsweise einerseits die Schmidt Gambit in 9x21 und 10,5x21 Zoll und andererseits die Barracuda Karizzma in 9x20 und 10,5x20 Zoll verbaut. Alternativ bietet JMS auch noch weitere Anwendungen an.Die hochwertigen JMS-Produkte erhalten Sie im Autohaus, im gut sortierten Fachhandel oder direkt bei JMS Fahrzeugteile ( www.jms-fahrzeugteile.de ). Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es bei: