JMS bringt Barracuda und Cor.Speed zum Prag Car Festival 2024

International sind selbstverständlich die SEMA Show in Las Vegasoder auch der Tokyo Auto Salon bekannt. Doch daneben gibt es eine Reihe weiterer,wenig populärer Veranstaltungen, die dennoch einen genaueren Blick wert sind. Soetwa das Prag Car Festival. Es fand 2024 am Wochenende des 26. und 27. Oktoberzum 13. Mal auf dem Messegelände PVA EXPO Prag-Letňany statt.Insgesamt etwa 41.200 Besucher strömten durch die Hallen und über das Außengelände–ein neuer Rekord und 11 Prozentmehr als im Vorjahr. Auf 38.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche verteilten sich etwa 1.150 Fahrzeuge, 700 davon in den Innenräumen, 450 im weitläufigen Außenbereich. Das Prag Car Festival setzt sich imWesentlichen aus drei verschiedenen Teilbereichen zusammen: Der RACING EXPO,der CLASSIC EXPO und der TUNING EXPO. Letztere wird durch das Team dertschechischen Abteilung von BSR Tuning organisiert und gesponsert.Eben dieses dient auch als tschechischer Stützpunkt respektive Partner der SpezialistenvonJMS Fahrzeugteile aus dem schwäbischen Neckartenzlingen. Diese wiederum sindbekanntlich mit Ausnahme der Schweiz exklusiver Vertrieb für die Felgen von BarracudaRacing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels. So präsentierte BSR nicht nur diehochwertigen undbeliebten Felgen der beiden Premiummarken im Rahmen derTUNING EXPO und stand interessierten Besuchern Rede und Antwort. Zudem warJMS-Geschäftsführer Jochen Schweiker höchstpersönlich in tragender Rolle vor Ort mitdabei und nahm unter anderem an Podiumsgesprächen teil. Auch in die Wahl undAuszeichnung der Miss Tschechien im Rahmen des Car Festivals war er involviert.Neben den Felgen der Marken Barracuda und Cor.Speed bot das Prag Car Festival mitseinen drei EXPO-Teilbereichen ein extrem breit gefächertes Programm für Petrolheads.Zu sehen gab es Fahrzeuge unterschiedlichster Ausprägungen, Hersteller und Baujahrevon absoluten Klassikern wie dem Alfa Romeo 2000 GT Veloce über zahlreichereinrassige Rennwagen bis hin zu Tuning-Stars wie einem polnischenRestomod-Mercedes auf W108-Basis. Ferner fanden im Rahmen des Festival Versteigerungensowie Prämierungen ausgewählter Exponate statt. Ein echtes Highlight für alle Fanshochpreisiger, leistungsstarken Sportwagen war zweifellos die Pirelli Auto Exclusive-Zone. Hier gab es zwölf begeisternde Fahrzeuge von Herstellern wie Bugatti, Maserati,Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce und Porsche zu bewundern. Auf dem Außengeländewurde unter anderem spektakuläre Motorrad-Stunt-Action geboten.Der Termin für das nächste Prag Car Festival steht ebenfalls schon fest: Die 14. Auflagewird am 1. und 2. November 2025 stattfinden.Alle weiteren Fakten sowie Preis-und Lieferinformationen zum gesamten JMSFahrzeugteile-Programm gibt es direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0E-Mail:info@jms-fahrzeugteile.de