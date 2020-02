Pressemitteilung BoxID: 787795 (JMS - Fahrzeugteile GmbH)

JMS Racelook Felgenkatalog 2020

164 Seiten geballte Ladung Felgen aller namhaften Hersteller

Ab sofort ist der neue JMS Felgenkatalog 2020 verfügbar. Einer der umfangreichsten Nachschlagwerke für Alufelgen kann von Endkunden und Händlern kostenlos angerfordert werden.



Auf den Fachhandel warten interessante Händlerkonditionen für das komplette JMS Programm. Anforderung per FAX oder Email mit Gewerbenachweis.



Mit über 600 Felgendesigns bzw. Farbvarianten präsentiert JMS in diesem Katalog alle namhaften Felgen von folgenden Herstellern: ABT Sportsline,, Advanti, Aluminium Design, ATS,Borbet, Barracuda, BBS,Breyton,BE, Brock, Corspeed,DBV,Fondmetal, Corspeed, ,Carmani, Momo,Enkei, etabeta, Hamann,Keskin, MAM,MB Design,Motec, Oxigin,Oxxo, OZ Racing, MSW,Piecha, Ronal, RH Alurad , RC, Schmidt, Sparco, Speedline,TEC,Team Dynamics, Tomason,Ultra Wheels und weitere.



Für eine schnelle Zuordnung sorgt die Information der Lochkreise zu jedem Felgentyp, so kann mit etwas Fachwissen eine schnelle Vorauswahl für den Kunden getroffen werden.



Als Ergänzung zum aktuellen Katalog sind natürlich alle Felgenmarken online bei JMS zu finden.

